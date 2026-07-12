Carrodano, il paese ligure con 465 abitanti che ha incassato 770mila euro di multe

A ridimensionare il primato, secondo quanto ripetuto negli anni dal sindaco di Carrodano, è l'identità reale degli automobilisti sanzionati. A passare sul tratto controllato dall'autovelox non sono infatti quasi mai i residenti ben consapevoli della presenza del rilevatore di velocità, ma automobilisti e motociclisti in transito verso l'autostrada o verso Levanto. Il conto pro capite di 1.655 euro, insomma, è un effetto statistico più che uno specchio della vita quotidiana del paese.