Le elezioni Midterm più costose della storia Usa: quasi 12 miliardi di dollari | Chi paga e dove finiscono i soldi della politica americana

Gli Stati Uniti votano per decidere gli equilibri del Congresso e dare il voto alla seconda amministrazione Trump, ma la corsa alle urne ha già un vincitore certo: il mercato della raccolta fondi. Le elezioni di metà mandato 2026 si avviano a diventare le più costose della storia americana, con una spesa complessiva stimata finora in quasi 12 miliardi di dollari. Una cifra che racconta quanto sia diventato oneroso conquistare un seggio a Washington e quanto denaro siano disposti a investire partiti, aziende, lobby e grandi patrimoni privati per influenzare gli equilibri politici federali.



A guidare la classifica dei finanziatori è il solito Elon Musk che, senza passaporto a stelle e strisce non potrà mai candidarsi in prima persona per la Casa Bianca e quindi si accontenta di influenzare la politica destinando centinaia di milioni di dollari alla causa repubblicana. Dietro il record di questa tornata elettorale c'è in ogni caso un sistema molto più articolato, nel quale i finanziamenti ai candidati rappresentano soltanto una parte del denaro in circolo.