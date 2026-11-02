Elezioni midterm, così il pesce dell'Alaska può causare la disfatta di Donald Trump alle urne

Per questa industria, però, non è tutto rose e fiori. Al contrario. Facendo grande affidamento sul petrolio e sul carburante, il caro energia degli ultimi mesi ha letteralmente mozzato le gambe ai pescatori. E tra le fluttuazioni dei prezzi all’ingrosso, la concorrenza del salmone da allevamento e un conflitto interno tra pescatori e popolazioni autoctone, è possibile che la possibilità per Trump di difendere (o per i dem di conquistare) il Senato passi proprio dai porti del Mare di Bering.