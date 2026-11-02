Midterm, comizi finali per Trump: "Vinceremo con margine schiacciante" | Nei sondaggi aumenta il vantaggio dei dem
Secondo il New York Times i democratici sarebbero favoriti in quasi tutti e sette gli stati che decideranno l'equilibrio del potere al Senato
© Afp
Comizi finali in Kansas e Iowa per il presidente Usa Donald Trump alla vigilia delle elezioni di metà mandato, che si terranno il 3 novembre. I repubblicani temono la disfatta. La Camera infatti è data ormai per certa ai democratici mentre il Senato è in bilico, anche perché i liberal si sono spaccati in Michigan. Secondo l'ultimo sondaggio di Nbc, aumenta il vantaggio dei dem (52% contro il 45%, due punti in più rispetto al mese scorso). "Se vincono loro diventerò Mr Veto", ha detto il tycoon, tornando a promettere che se i repubblicani vinceranno ogni americano adulto riceverà 5mila dollari.
Midterm, il sondaggio del New York Times
A confermare il vantaggio dei democratici anche un sondaggio pubblicato nelle ultime ore dal New York Times-Siena secondo cui i dem sarebbero favoriti sui repubblicani in quasi tutti e sette gli stati che decideranno l'equilibrio del potere al Senato. Il quotidiano spiega che i liberal avrebbero ampi vantaggi in Texas e in Kansas, Stati che non hanno eletto un democratico al Senato dal 1988 e dal 1932. In particolare Texas James Talarico ha il 50% delle preferenze contro il 43% del repubblicano Ken Paxton, mentre in Kansas Adam Hamilton ha il 49% a fronte del 44% di Roger Marshall. È avanti anche Abdul El-Sayed in Michigan con il 53% rispetto al 42% di Mike Rogers. I democratici sono in vantaggio anche in Maine e Ohio, mentre in Alaska sono testa a testa.
L'ultimo comizio
Intanto Trump ha tenuto il suo ultimo comizio in Kansas e si è detto fiducioso sul risultato delle elezioni di metà mandato. "Questo è il mio trentesimo comizio, e chiudo in bellezza. L'ho fatto per un solo motivo: impedire ai comunisti che odiano l'America e agli jihadisti di prendere il controllo degli Stati Uniti. Vinceremo con un margine schiacciante", ha osservato il tycoon. "Nessuno ha mai fatto quello che abbiamo fatto noi con il Maga. Quello che abbiamo fatto è incredibile" ha detto Trump, chiudendo con l'appello ad andare a votare.