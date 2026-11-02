Midterm, comizi finali per Trump: "Vinceremo con margine schiacciante" | Nei sondaggi aumenta il vantaggio dei dem

A confermare il vantaggio dei democratici anche un sondaggio pubblicato nelle ultime ore dal New York Times-Siena secondo cui i dem sarebbero favoriti sui repubblicani in quasi tutti e sette gli stati che decideranno l'equilibrio del potere al Senato. Il quotidiano spiega che i liberal avrebbero ampi vantaggi in Texas e in Kansas, Stati che non hanno eletto un democratico al Senato dal 1988 e dal 1932. In particolare Texas James Talarico ha il 50% delle preferenze contro il 43% del repubblicano Ken Paxton, mentre in Kansas Adam Hamilton ha il 49% a fronte del 44% di Roger Marshall. È avanti anche Abdul El-Sayed in Michigan con il 53% rispetto al 42% di Mike Rogers. I democratici sono in vantaggio anche in Maine e Ohio, mentre in Alaska sono testa a testa.