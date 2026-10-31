Premi in denaro e non solo: le promesse di Trump per le midterm

Le elezioni di midterm sono sempre più vicine e Donald Trump le sta provando tutte per convincere gli elettori a votare per i candidati repubblicani. Il 3 novembre 2026 i cittadini statunitensi sono chiamati alle urne per il rinnovo dei 435 seggi della Camera e dei 35 seggi su 100 del Senato. I sondaggi vedono i democratici in largo vantaggio sui repubblicani in almeno una delle due camere del Congresso e il presidente americano, per ribaltare i pronostici, ha promesso denaro e non solo in caso di vittoria del suo partito.
5mila dollari a cittadino in caso di vittoria
La promessa più allettante è probabilmente il 'Trump Dividend', annunciato a settembre: un assegno da 5mila dollari per ciascun cittadino maggiorenne, subordinato alla vittoria dei repubblicani e il mantenimento della maggioranza al Congresso. La Casa Bianca lo presenta come il frutto dei successi economici dell'amministrazione Trump, ma i conti non mentono: secondo FactCheck.org servirebbero circa 1.200 miliardi di dollari, ma non è stato spiegato come finanziare integralmente l'operazione.
Sgravi fiscali
Sul fisco, il tycoon promette di rendere permanenti gli sgravi su mance, straordinari e pensioni per gli anziani. Sono benefici già introdotti, ma le disposizioni temporanee scadono dopo il 2028. E lo slogan sulle pensioni senza tasse va distinto dalla legge: la misura approvata prevede una deduzione per gli anziani, non l'abolizione generale dell'imposta sul sistema di sicurezza sociale e previdenziale.
Contro i rincari energetici
Il portafoglio passa anche dalle bollette: Trump promette una legge che impedisca ai data center di scaricare sulle famiglie i propri costi elettrici. In Kansas lega alla rielezione del senatore Roger Marshall la vendita permanente della benzina E15, più conveniente, con il 15% di etanolo. Per la casa rivendica le misure su mutui e costruzioni e chiede al Congresso di consolidare i limiti agli acquisti delle abitazioni unifamiliari da parte dei grandi investitori.
Difesa dei confini
Non potevano mancare le misure identitarie, come la promessa di una legge che impedisca ai futuri presidenti di riaprire le frontiere all'immigrazione irregolare. Nel Save America Act saranno contenute anche misure sulla prova di cittadinanza per essere ammessi al voto e pene più dure per i criminali. Trump invoca la pena di morte per i grandi narcotrafficanti, i trafficanti di esseri umani e coloro che uccidono poliziotti.
Le altre misure
Oltre a diverse promesse elettorali riferite a specifici territori, il presidente giura che si impegnerà per vietare in modo permanente la partecipazione di atlete transgender a competizioni femminili. Vietati anche i trattamenti di transizione dei minori. In ultimo, la promessa di una ricompensa di un milione di dollari per chi segnalerà casi di eventuali brogli elettorali che portino alla condanna dei responsabili.