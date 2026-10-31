Premi in denaro e non solo: le promesse di Trump per le midterm

Le elezioni di midterm sono sempre più vicine e Donald Trump le sta provando tutte per convincere gli elettori a votare per i candidati repubblicani. Il 3 novembre 2026 i cittadini statunitensi sono chiamati alle urne per il rinnovo dei 435 seggi della Camera e dei 35 seggi su 100 del Senato. I sondaggi vedono i democratici in largo vantaggio sui repubblicani in almeno una delle due camere del Congresso e il presidente americano, per ribaltare i pronostici, ha promesso denaro e non solo in caso di vittoria del suo partito.