Elezioni midterm, anche Papa Leone XIV voterà: è il primo pontefice della storia della Chiesa a esprimersi alle urne

Che Prevost fosse un pontefice particolarmente attivo nella politica di casa sua era già noto. Subito dopo la sua elezione al soglio pontificio, i registri elettorali degli ultimi decenni erano stati scandagliati in cerca del suo nome. E il risultato era stato quantomeno variegato: il papa ha infatti espresso la sua preferenza alle primarie repubblicane del 2012, 2014 e 2016; a quelle democratiche nel 2008 e del 2010. Ha poi recapitato la sua scheda elettorale per le elezioni presidenziali o midterm del 2012, 2014, 2018 e 2024. Alle ultime primarie dell'Illinois, tenutesi a marzo per i Democratici e per i Repubblicani, non avrebbe invece votato.