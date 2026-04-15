Questa volta il tycoon non ha pubblicato di prima mano l'immagine, probabilmente sulla scorta dell'ondata di critiche da cui era stato investito solo due giorni fa, ma ha preferito ripubblicare il post di un altro utente social. "Non sono mai stato un uomo particolarmente credente, ma non potrebbe essere che nel periodo in cui mostri satanici, demoniaci e dediti al sacrificio di bambini vengono smascherati... Dio abbia giocato la carta Trump". È questa la domanda retorica che l'utente allega all'immagine dell'abbraccio tra Gesù e Donald Trump. Riprendendola, Trump ha voluto aggiungere al disegno un'ulteriore nota politica: "Ai pazzi della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io lo trovo davvero carino".