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Iran, altro giro di trattative, Trump: "La guerra in Iran è quasi finita" | L'esercito Usa: "Blocco di Hormuz completato"
"La considero molto vicino alla fine", ha detto il tycoon
© Afp
La guerra in Iran è "quasi finita. La considero molto vicina alla fine". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump a Fox mentre l'esercito Usa dichiara di aver completamente attuato il blocco di Hormuz. Intanto si va verso l'ennesimo giro di negoziati con il vice presidente Vance che ribadisce: "L'Iran non deve avere il nucleare". Sullo sfondo la Russia si inserisce sul caso geopolitico: "Pronti a colmare il deficit di risorse energetiche in Medio Oriente".