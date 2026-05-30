Iran, dagli Usa nessuna decisione dopo la riunione nella Situation Room | Media: "Trump accetterà l'accordo solo se rispetterà le sue linee rosse"

Ancora nessuna decisione da parte del presidente Usa Donald Trump in merito a un accordo con l'Iran: la riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa al momento con un nulla di fatto. Lo conferma Alayana Treenem corrispondente della Cnn dalla Casa Bianca, citando un funzionario della presidenza secondo cui non c'è "ancora nessuna notizia in merito alla sua promessa decisione definitiva" sui negoziati con Teheran. "Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare" ha scritto Treene in un post su X. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle ultime ore che diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. Non ci sarebbero feriti.