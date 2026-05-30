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Iran, dagli Usa nessuna decisione dopo la riunione nella Situation Room | Media: "Trump accetterà l'accordo solo se rispetterà le sue linee rosse"
L'esercito israeliano ha annunciato che diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato.
© Ansa
Ancora nessuna decisione da parte del presidente Usa Donald Trump in merito a un accordo con l'Iran: la riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa al momento con un nulla di fatto. Lo conferma Alayana Treenem corrispondente della Cnn dalla Casa Bianca, citando un funzionario della presidenza secondo cui non c'è "ancora nessuna notizia in merito alla sua promessa decisione definitiva" sui negoziati con Teheran. "Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare" ha scritto Treene in un post su X. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle ultime ore che diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. Non ci sarebbero feriti.
L'esercito israeliano ha annunciato stanotte che diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. "Sono stati rilevati diversi proiettili lanciati dal Libano verso il territorio israeliano. La maggior parte è stata intercettata e un impatto è stato segnalato nella zona di Kiryat Shmona. Non si sono registrati feriti", ha scritto l'esercito dello Stato ebraico sui suoi account social.
"La riunione nella Situation Room si è conclusa ed è durata circa due ore. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare". Lo scrive in un post su X Alayana Treene, corrispondente della Cnn dalla Casa Bianca, citando un funzionario della presidenza, secondo cui non c'è "ancora nessuna notizia in merito alla sua promessa decisione definitiva" sui negoziati con l'Iran.