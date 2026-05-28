Iran, nodo nucleare: ecco i siti nascosti dove gli ayatollah portano avanti il programma atomico

Non lontano dal sito di Natanz, sorge il monte Kûh-e Kolang Gaz Lâ, soprannominato "Pickaxe Mountain", "monte piccone". In questa montagna alta circa 1.600 metri, verrebbero assemblate turbine e immagazzinato l'uranio arricchito, il tutto all'interno di tunnel e bunker costruiti a centinaia di metri di profondità e in grado di resistere a eventuali nuovi raid Usa. Il condizionale è d'obbligo perché il tutto è avvolto nel mistero, visto che gli ayatollah non permettono ispezioni. Secondo l'Aiea, qui potrebbe trovarsi una quantità di uranio arricchito al 60 per cento tale da permettere la costruzione di più ordigni. A partire dagli attacchi del 2025, molti analisti sostengono che le attività sul "monte piccone" siano decisamente aumentate.