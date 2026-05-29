Il Comando centrale degli Stati Uniti (Cetcom) ha smentito le notizie diffuse dalla tv di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo "false" le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei Usa risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano JD Vance ha riferito di "molti progressi" nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando "in buona fede", mentre resta da capire se si potrà arrivare a un’intesa definitiva.