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Raid americano nel sud dell'Iran | Teheran: "Colpita base Usa" | Spari contro navi nello Stretto di Hormuz
La tensione è tornata alle stelle. Dopo un nuovo attacco americano su Bandar Abbas, missili e droni sono tornati nei cieli dei Paesi del Golfo
© IPA
Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana, intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Come pochi giorni fa, l'azione è stata definita dagli statuintensi "puramente difensiva". Stando ad Axios, l'attacco sarebbe arrivato dopo che i pasdaran hanno lanciato quattro droni contro una nave commerciale americana. Secondo le prime informazioni, tra le azioni militari ci sarebbe stato un raid mirato contro il nuovo leader della marina dei pasdaran, il brigadier generale Ali Azmaei.
Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani, che sostengono di aver colpito una base militare americana. E che sono tornati a lanciare attacchi missilistici e con droni sui Paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait. Sparati colpi anche contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo Stretto di Hormuz tenendo i radar spenti.