Raid americano nel sud dell'Iran | Teheran: "Colpita base Usa" | Spari contro navi nello Stretto di Hormuz

Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana, intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Come pochi giorni fa, l'azione è stata definita dagli statuintensi "puramente difensiva". Stando ad Axios, l'attacco sarebbe arrivato dopo che i pasdaran hanno lanciato quattro droni contro una nave commerciale americana. Secondo le prime informazioni, tra le azioni militari ci sarebbe stato un raid mirato contro il nuovo leader della marina dei pasdaran, il brigadier generale Ali Azmaei.