Ucciso il capo dell'ala militare di Hamas | Telefonata tra Trump e Netanyahu | Pechino: "Usa e Iran arrivino a un compresso"

A pochi giorni dalla nomina, le forze aeree militari israeliane avrebbero eliminato il nuovo numero uno dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh. A riportare la notizia è stato il portale di notizie di Israele, Ynet. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Benjamin Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano, Donald Trump. Secondo quanto reso noto, la conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza, nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran. Proprio in Libano starebbero continuando i raid nel sud del Paese. Secondo gli ultimi dati, le forze israeliane avrebbero ucciso 31 persone e provocato il ferimento di altre 40. Nel frattempo, dalla Cina arriva l'appello del ministro degli Esteri, Wang Yi, che ha rinnovato l'invito a un cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli Usa e l'Iran arrivino presto a un compromesso.