Papa Leone: "Basta preparare altre guerre, solo la pace è santa"
Il Pontefice manda un messaggio ai partecipanti all'Incontro internazionale "Pace disarmata e disarmante", ad Assisi: il conflitto "non può mai essere fatta in nome di Dio"
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"Dobbiamo ricostruire ovunque la pace, non preparare altre guerre! La guerra non può mai essere fatta in nome di Dio! Per noi credenti, "combattere in nome della religione significa, in realtà, colpire la religione stessa". Non c'è nessuna guerra santa: solo la pace è santa!". Questo il grido lanciato da Papa Leone in un videomessaggio inviato ai partecipanti all'Incontro internazionale "Pace disarmata e disarmante", ad Assisi. "Proprio in questi tempi di cultura della potenza - aggiunge -, c'è bisogno di far crescere lo spirito di Assisi, che è rifiuto della legittimazione religiosa della guerra, spirito di mediazione e dialogo".
La pace come ideale dei popoli
Lo spirito di Assisi, ha proseguito il Papa, è "esperienza contemplativa e azione creativa per un futuro di pace. Sì, perché la pace deve tornare a essere l'ideale comune dei popoli, la stella che guida ogni nostra scelta, il criterio che smaschera l'ingiustizia, l'orizzonte comune di tutte le genti".
"Per questo - osserva il Papa dopo aver evocato i 40 anni dalla edizione profetica di san Giovanni Paolo II del 1986 proprio nella città di San Francesco - la strada iniziata ad Assisi nella comune ricerca della pace è, prima di tutto, la via della preghiera. La preghiera può sembrare debole di fronte alle potenze del mondo, ma è la forza umile dei credenti. Ci rivolgiamo a Dio che dona la pace: tocchi il cuore di chi vuole la guerra e il terrorismo. E non dimentichiamolo: non si prega mai invano!".