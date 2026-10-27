Papa Leone: "Basta preparare altre guerre, solo la pace è santa"

"Dobbiamo ricostruire ovunque la pace, non preparare altre guerre! La guerra non può mai essere fatta in nome di Dio! Per noi credenti, "combattere in nome della religione significa, in realtà, colpire la religione stessa". Non c'è nessuna guerra santa: solo la pace è santa!". Questo il grido lanciato da Papa Leone in un videomessaggio inviato ai partecipanti all'Incontro internazionale "Pace disarmata e disarmante", ad Assisi. "Proprio in questi tempi di cultura della potenza - aggiunge -, c'è bisogno di far crescere lo spirito di Assisi, che è rifiuto della legittimazione religiosa della guerra, spirito di mediazione e dialogo".