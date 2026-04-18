Tensione Vaticano-Trump, papa Leone XIV: "Non sono per nulla interessato a rispondergli"
Sul volo dal Camerun all'Angola, il pontefice ha negato di aver risposto al presidente americano nei discorsi in Africa: "Li ho scritti due settimane fa"
© Afp
Non è una sfida continua, o un ciclico botta e risposta, quella tra papa Leone XIV e Donald Trump. "Non sono affatto interessato a dibattere con lui", ha detto il pontefice parlando con i giornalisti a bordo del volo che da Yaoundé, in Camerun, lo ha portato a Luanda, in Angola. E la presunta situazione tesa tra i due non sarebbe altro che frutto di una "certa narrazione che non è stata accurata in tutti i suoi aspetti".
Leone XIV: "I discorsi in Africa? Scritti tempo fa, non rispondo a Trump"
Il pontefice americano ci ha tenuto a negare le voci secondo cui i discorsi di dura condanna tenuti durante il suo viaggio apostolico in Africa fossero scritti appositamente per rispondere alle parole e alle posizioni del presidente statunitense. Le orazioni papali, ha sostenuto Leone XIV, sono state infatti preparate due settimane fa. Cioè "ben prima che Donald Trump commentasse su me e sul messaggio di pace che sto promuovendo". Non sarebbe dunque corretto interpretare i discorsi del papa "come se stessi cercando di dibattere nuovamente con il presidente. Proseguiamo il nostro cammino, continuiamo a proclamare il messaggio del Vangelo per promuovere la fraternità". Nulla di più.
Le accuse (ripetute) di Trump e la posizione del pontefice
Secondo Leone XIV, la lettura dualistica che ha contrapposto Trump al Papa su tutte le prime pagine mondiali sarebbe frutto dei primi attacchi diretti che il tycoon non ha risparmiato al Vaticano: "È colpa della situazione politica creata quando, il primo giorno del viaggio, il presidente degli Stati Uniti ha fatto alcuni commenti su di me". In particolare con il post pubblicato su Truth la sera del 12 aprile, in cui ha accusato il papa di essere "troppo permissivo nei confronti della criminalità, di essere in combutta con la sinistra" e ha sostenuto che il primo pontefice americano "deve la sua elezione" proprio a Trump.
Nei giorni successivi, mentre Leone XIV ha continuato a condannare i messaggi di guerra e la minaccia di "annientare la civiltà iraniana" provenienti dalla Casa Bianca, il tycoon lo ha ripetute volte messo nel mirino dei suoi tweet e dei suoi discorsi. In Camerun, il papa ha poi criticato aspramente la "manciata di tiranni" che stanno devastando la Terra con guerre e sfruttamento". Parole che, hanno assicurato dalla Santa Sede, non erano dirette a Donald Trump. O forse, non solo.