Non è una sfida continua, o un ciclico botta e risposta, quella tra papa Leone XIV e Donald Trump. "Non sono affatto interessato a dibattere con lui", ha detto il pontefice parlando con i giornalisti a bordo del volo che da Yaoundé, in Camerun, lo ha portato a Luanda, in Angola. E la presunta situazione tesa tra i due non sarebbe altro che frutto di una "certa narrazione che non è stata accurata in tutti i suoi aspetti".