La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire e si concentra su uno dei punti più delicati del traffico globale, lo Stretto di Hormuz. Da Teheran arriva una minaccia esplicita: il Paese è pronto a chiudere il passaggio marittimo se continuerà il blocco dei suoi porti imposto da Washington. "Con il proseguimento del blocco, lo Stretto di Hormuz non rimarrà aperto", ha scritto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf su X aggiungendo che il transito attraverso il canale dipenderà dall'autorizzazione dell'Iran. Un messaggio diretto che sottolinea il peso strategico dell’area, cruciale per il passaggio di petrolio e merci. Sul fronte opposto, la posizione americana resta rigida. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che manterrà il blocco Usa dei porti iraniani se non verrà raggiunto un accordo di pace con Teheran, aggiungendo che potrebbe non estendere il cessate il fuoco dopo la sua scadenza di mercoledì. Le due linee si incrociano senza aperture, alimentando il rischio di una nuova escalation in una regione già altamente instabile.