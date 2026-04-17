A riaccendere la polemica in queste ore è stato proprio il tycoon Usa: "Ho il diritto di non essere d'accordo con il Papa. Non ho nulla da obiettare al fatto che possa dire ciò che vuole, ma io posso essere in disaccordo" ha detto Donald Trump, secondo il quale non c'è alcuna necessità di un incontro con Leone XIV per appianare le divergenze. "È molto importante che il Papa capisca che l'Iran ha ucciso 42 mila persone totalmente disarmate, erano manifestanti, l'Iran non può avere un'arma nucleare. Ogni Paese, compresa l'Italia dove lui vive, sarebbe in pericolo" - ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti.