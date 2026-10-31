Guerra Iran, Media: "Trump vuole riprendere attacchi il giorno dopo le elezioni di midterm"

La guerra fra Usa e Iran, al momento, è "in pausa": Washington non colpisce l'Iran dall'1 settembre. Trump aveva dichiarato tempo fa che non avrebbe ordinato altri attacchi durante le elezioni di midterm. E dopo? Una nuova ondata di attacchi, al momento, resta in bilico. Secondo gli esperti, infatti, la possibilità di intensificare ulteriormente la pressione militare sull'Iran è un'opzione complicata. Perché? La base repubblicana è sempre più divisa sulla questione iraniana e sul ruolo dell'America nel mondo. "È una situazione complessa a causa della base di sostenitori", ha affermato un ex funzionario dell'amministrazione Trump, in contatto costante con la cerchia ristretta dell'ex presidente.