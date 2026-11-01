Valanga di dollari sulle elezioni di midterm: quasi 4 miliardi | E Trump punta tutto su tre Stati per evitare il disastro al Senato

È evidente dunque che il gioco dei Repubblicani sia a inseguire e tappare i buchi. Tanto da spingerli a ritirare fondi già "prenotati" in alcune zone come Georgia e North Carolina, accettando di fatto la sconfitta, per reinvestirli in corse più calde. Nelle otto competizioni per il Senato ritenute "tossup" o leggermente tendenti al Gop, il partito di Trump sta sistematicamente spendendo di più rispetto ai Democratici. Fuori da ogni categoria è proprio il caso del Texas. Uno Stato rosso fuoco, parte della cintura più tradizionalista e tradizionalmente repubblicana, in cui i sondaggi danno in vantaggio - e non di poco - il candidato democratico al Senato James Talarico. Non a caso, i Repubblicani nel Lone Star State hanno investito più del doppio degli avversari: 268 milioni contro 130. Vincere alle urne, però, è tutta un'altra storia.