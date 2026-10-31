È proprio su questi interventi che si è concentrata la giudice Trina Thompson. Nell'ordinanza, la magistrata ha affermato che, pur essendo presentate come misure per contrastare il voto illegale, le iniziative del governo rischiano di interferire con la gestione delle elezioni e di privare del diritto di voto elettori che ne hanno titolo. Per questo ha ordinato al Department of Justice di sospendere temporaneamente le richieste contestate e di interrompere le pressioni sui funzionari elettorali. La misura, tuttavia, non chiude la vicenda: si tratta di un provvedimento cautelare destinato a restare in vigore fino alle prossime udienze, nelle quali il tribunale dovrà stabilire se confermare, modificare o revocare le restrizioni imposte al governo federale.