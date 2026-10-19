La domanda che si fanno gli esperti è: Musk può concretamente fare una cosa del genere? I dubbi, infatti, sono più di uno. A partire dal fatto che le partecipazioni in aziende private sono annotate nei libri aziendali e il loro passaggio di proprietà richiede di rispettare procedure specifiche. Di conseguenza, cedere una quota delle proprie azioni su larga scala risulterebbe un processo decisamente complicato. Non solo: per mettere in pratica l'iniziativa, Musk potrebbe dover richiedere un'approvazione preventiva delle autorità di vigilanza. Cosa non affatto scontata.