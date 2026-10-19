Musk promette un'azione SpaceX a ogni bambino americano: in gioco 10,5 miliardi di dollari | Ma la strada sembra essere già in salita
Il magnate annuncia l'iniziativa per il prossimo anno, dopo la decisione di Anthropic di destinare il 5% delle proprie azioni a un fondo per il beneficio pubblico. Ma sullo sfondo ci sono ostacoli pratici e regolamentari
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Il magnate Elon Musk ha promesso di regalare, il prossimo anno, un'azione della sua società SpaceX a "ogni bambino in America". L'annuncio è arrivato il giorno dopo che Anthropic, azienda specializzata nell'Intelligenza artificiale, ha comunicato sui social l'intenzione di destinare il 5% delle proprie azioni a un nuovo fondo per il "beneficio pubblico".
Musk pronto a cedere azioni per 10,5 miliardi di dollari
Secondo quanto riportato da Cnbc, l'iniziativa di Musk sarebbe soltanto la prima di una serie di operazioni analoghe, che potrebbero portarlo a cedere complessivamente azioni per circa 10,5 miliardi di dollari. Il calcolo si basa sulla quotazione di chiusura di venerdì 16 ottobre, pari a 146,03 dollari, e sul numero di minorenni statunitensi, che al 1° luglio 2025 erano a quota 72 milioni.
Nel solco di Donald Trump
L'iniziativa di Musk si inserisce di fatto nel solco delle politiche promosse dal presidente americano (e suo ex amico) Donald Trump per favorire il benessere finanziario degli americani fin dall'infanzia. Tra queste figurano i "Trump Accounts", strumenti di investimento a lungo termine che beneficiano di agevolazioni fiscali. Questi titoli devono essere conservati dai genitori e dai figli per almeno cinque anni.
Una risposta ad Anthropic
Ma, come dicevamo, la mossa di Musk risponde anche all'iniziativa di Anthropic, che ha manifestato la volontà di destinare il 5% delle proprie azioni a un nuovo fondo per il "beneficio pubblico", per un valore di circa 48 miliardi di dollari. Le azioni confluiranno nell'Anthropic Public Benefit Fund, una nuova entità interna all'azienda. Il valore del fondo potrebbe aumentare nel tempo, parallelamente all'eventuale crescita del valore delle azioni.
Davvero Musk sarà in grado di farlo?
La domanda che si fanno gli esperti è: Musk può concretamente fare una cosa del genere? I dubbi, infatti, sono più di uno. A partire dal fatto che le partecipazioni in aziende private sono annotate nei libri aziendali e il loro passaggio di proprietà richiede di rispettare procedure specifiche. Di conseguenza, cedere una quota delle proprie azioni su larga scala risulterebbe un processo decisamente complicato. Non solo: per mettere in pratica l'iniziativa, Musk potrebbe dover richiedere un'approvazione preventiva delle autorità di vigilanza. Cosa non affatto scontata.