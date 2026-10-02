Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe trascorso ore a interrogare Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da Elon Musk, circa un mese prima dell'operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte delle forze statunitensi. Secondo indiscrezioni riportate dal settimanale Time, durante un incontro privato con Musk nello Studio Ovale, nel dicembre 2025, Trump avrebbe chiesto a Grok anche come avrebbero reagito i venezuelani alla cattura del loro presidente. Il chatbot avrebbe previsto che molti avrebbero accolto positivamente la sua rimozione.