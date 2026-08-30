Nicolas Maduro pubblica nuove foto dal carcere di New York: "Siamo saldi, il Venezuela rinascerà"

Nicolas Maduro torna a mostrarsi sui social. L'ex presidente del Venezuela ha pubblicato sul proprio profilo X alcune fotografie scattate nel mese di giugno a New York, dove si trova in arresto dal 3 gennaio. Negli scatti Maduro indossa una tuta grigia, e sorridente fa il gesto della vittoria davanti all'obiettivo. Le immagini, scrive, sono un "piccolo regalo di amore e speranza" rivolto ai "nipotini alle nipotine, a tutte le bambine e bambini e tutta la gente nobile che mi ama".