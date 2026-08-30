Nicolas Maduro pubblica nuove foto dal carcere di New York: "Siamo saldi, il Venezuela rinascerà"

Nicolas Maduro torna a mostrarsi sui social. L'ex presidente del Venezuela ha pubblicato sul proprio profilo X alcune fotografie scattate nel mese di giugno a New York, dove si trova in arresto dal 3 gennaio. Negli scatti Maduro indossa una tuta grigia, e sorridente fa il gesto della vittoria davanti all'obiettivo. Le immagini, scrive, sono un "piccolo regalo di amore e speranza" rivolto ai "nipotini alle nipotine, a tutte le bambine e bambini e tutta la gente nobile che mi ama".
"Siamo saldi"
"Voglio che sappiate che siamo saldi, con il cuore colmo del vostro amore, quell'amore che ci raggiunge trasformandosi in preghiera, in azione costante, in solidarietà e in vero sostegno. Grazie infinite per ogni parola, per ogni gesto, per ogni benedizione", scrive Maduro nella didascalia che accompagna una delle fotografie. L'ex presidente invita quindi a godersi "questo piccolo regalo con gioia e speranza. Cilia e io vi abbracciamo per sempre, con l'anima rivolta a voi e con la fede in Dio intatta", aggiunge riferendosi alla moglie Cilia Flores.
La citazione
Maduro conclude il messaggio citando l'apostolo Paolo: "'Ma in tutto questo otteniamo una vittoria schiacciante, grazie a Colui che ci ha amati' (Rm 8,37). Continueremo a essere forti, sereni e fiduciosi: Dio è con noi. Dio provvederà. Il Venezuela rinascerà".