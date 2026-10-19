Cinema, TikTok sospende e poi riattiva account del documentario su Musk: "Un errore"

TikTok ha temporaneamente sospeso e poi riattivato l'account pubblicitario del documentario "Musk" sul tycoon proprietario di Tesla e Space-X. Lo riporta Variety, aggiungendo che TikTok, attraverso un suo portavoce, ha fatto sapere che la sospensione era avvenuta "a seguito di un errore". Diretto da Alex Gibney, il documentario "Musk" parla, fra le altre cose, dell'enorme influenza a livello mondiale esercitata dal magnate, delle controversie del programma Occupy Mars, del suo avvicinamento al movimento Maga e dei difficili rapporti con alcune delle madri dei suoi 14 figli. Prima dell'uscita del film, Musk lo ha definito un "attacco diffamatorio". Ha aggiunto che Gibney "non ha nessuna integrità" ed è una "persona orribile".