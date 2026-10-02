Shivon Zilis: "Elon Musk mi ha lasciata" | E posta su X gli ultimi messaggi prima della rottura

Elon Musk ha lasciato Shivon Zilis. A comunicarlo è stata la stessa (ex) compagna su X, social di proprietà del miliardario. "È difficile passare dall'essere innamorati al lasciarti in una settimana, senza preavviso. Ma a volte succede", ha scritto Zilis, 40 anni, dirigente di Neuralink e madre di quattro dei 14 figli del patron di Tesla. "Sono felice di aver potuto mostrare a Elon cosa significa essere profondamente compreso, accudito e amato con serenità, stabilità e dolcezza. Mi mancherà moltissimo. L'ho amato più della mia stessa vita e mi ha insegnato una quantità di conoscenze pari a cento vite. Farò sempre il tifo per la sua felicità", ha scritto Zilis, postando gli ultimi messaggi scambiato con il suo ormai ex compagno.