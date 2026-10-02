Shivon Zilis: "Elon Musk mi ha lasciata" | E posta su X gli ultimi messaggi prima della rottura
La 40enne, madre di quattro dei 14 figli del miliardario, ha dato la notizia sul social di proprietà dell'ex compagno. "Mi mancherà moltissimo. L'ho amato più della mia stessa vita, farò il tifo per lui", ha detto
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Elon Musk ha lasciato Shivon Zilis. A comunicarlo è stata la stessa (ex) compagna su X, social di proprietà del miliardario. "È difficile passare dall'essere innamorati al lasciarti in una settimana, senza preavviso. Ma a volte succede", ha scritto Zilis, 40 anni, dirigente di Neuralink e madre di quattro dei 14 figli del patron di Tesla. "Sono felice di aver potuto mostrare a Elon cosa significa essere profondamente compreso, accudito e amato con serenità, stabilità e dolcezza. Mi mancherà moltissimo. L'ho amato più della mia stessa vita e mi ha insegnato una quantità di conoscenze pari a cento vite. Farò sempre il tifo per la sua felicità", ha scritto Zilis, postando gli ultimi messaggi scambiato con il suo ormai ex compagno.
Il messaggio d'addio su X
"Data la natura tumultuosa della sua infanzia, la sua anima spesso tormentata e la sua strenua lotta per l'umanità, volevo che provasse la forma d'amore più profonda e stabile che questo mondo possa offrire. Il mio cuore è colmo di gioia sapendo di esserci riuscita e spero che questo lasci un segno positivo duraturo", ha scritto Zilis.
"Siamo sempre stati il suo rifugio sicuro. Un luogo dove eravamo tutti felicissimi di vederlo e dove regnava sempre felicità e amore, non guerra, in contrasto con la sua esistenza altrimenti combattiva (una pausa necessaria dal campo di battaglia, dove poteva ricaricare il cuore e l'anima prima di tornare). Amavo essere quel luogo di sicurezza, di calma e di amore che bilanciava la sua vita, e mi rallegravo nel fargli tornare il sorriso quando era giù di morale", ha aggiunto.
"Mi mancherà moltissimo. L'ho amato più della mia stessa vita e mi ha insegnato una quantità di conoscenze pari a cento vite, riempiendo la mia vita di significato. Per me è una perdita immensa, ma per fortuna abbiamo creato quattro splendidi piccoli amori, i miei figli. Sono immensamente grata per i nostri figli, che rendono ogni giorno il più bello della mia vita! Spero e prego che io e lui possiamo essere in futuro ottimi amici e genitori. Soffro molto, ma tengo profondamente a Elon e farò sempre il tifo per la sua felicità. Che Dio ti accompagni, Elon, il mondo è fortunato ad averti", ha scritto Zilis.