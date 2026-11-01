Jim Carrey dice addio alle Hawaii: in vendita il suo "buen retiro" di Maui da 35 milioni

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Dopo dieci anni trascorsi tra arte, meditazione e vita lontana dai riflettori, l'attore mette sul mercato la sua spettacolare tenuta affacciata su Keawakapu Beach
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Dopo quasi un decennio trascorso lontano dai riflettori di Hollywood, Jim Carrey ha deciso di separarsi da uno dei simboli della sua vita più riservata. L'attore canadese ha infatti messo in vendita la sua spettacolare tenuta affacciata sull'oceano a Maui, nelle Hawaii, con una richiesta di 35 milioni di dollari. La proprietà si trova sulla celebre spiaggia di Keawakapu Beach, lungo la costa meridionale dell'isola di Maui, e occupa quasi un acro di terreno con oltre 50 metri di fronte mare diretto. Un vero paradiso tropicale che Carrey acquistò nel 2016 per 16,5 milioni di dollari, più che raddoppiando oggi il valore richiesto.
La villa - Il complesso comprende una residenza principale di circa 430 metri quadrati, con tre camere da letto e cinque bagni, oltre a una guest house indipendente con altre due camere. La dimora, progettata dallo studio di architettura Ike Kligerman Barkley, si distingue per il suo stile hawaiano raffinato: un grande tetto in paglia, strutture in abete Douglas, interni in bambù intrecciato e ampie vetrate che si aprono completamente sul paesaggio oceanico. Tra i punti di forza della tenuta figurano una piscina scenografica con grotta nascosta, scivolo e spa rialzata, un vasto prato punteggiato da palme da cocco e l'accesso diretto alla spiaggia.
La vendita - La proprietà viene proposta completamente arredata, pronta per essere abitata dal futuro acquirente. A seguire la vendita è Blake Hill, agente immobiliare di Hawaii Life, una delle principali società specializzate nel mercato del lusso dell'arcipelago. Nell'annuncio la residenza viene descritta come una rara fusione tra eleganza informale, privacy e contatto diretto con la natura, caratteristiche che hanno contribuito a renderla una delle proprietà più esclusive oggi sul mercato hawaiano.
Un periodo di cambiamenti - Negli ultimi anni Carrey ha parlato più volte del suo desiderio di allontanarsi dalla frenesia dell'industria cinematografica, raccontando di apprezzare una vita più tranquilla dedicata alla pittura, alla scrittura e alla spiritualità. La casa di Maui era diventata il simbolo di questa nuova fase esistenziale, il suo buen ritiro appunto. E per i fan, la notizia segna la fine di un altro capitolo: la villa porta con sé anche un pezzo della storia di una delle star più amate della commedia americana.