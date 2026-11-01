Jim Carrey dice addio alle Hawaii: in vendita il suo "buen retiro" di Maui da 35 milioni

La villa - Il complesso comprende una residenza principale di circa 430 metri quadrati, con tre camere da letto e cinque bagni, oltre a una guest house indipendente con altre due camere. La dimora, progettata dallo studio di architettura Ike Kligerman Barkley, si distingue per il suo stile hawaiano raffinato: un grande tetto in paglia, strutture in abete Douglas, interni in bambù intrecciato e ampie vetrate che si aprono completamente sul paesaggio oceanico. Tra i punti di forza della tenuta figurano una piscina scenografica con grotta nascosta, scivolo e spa rialzata, un vasto prato punteggiato da palme da cocco e l'accesso diretto alla spiaggia.