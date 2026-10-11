Maldive, in vendita un'isola privata da 72 milioni di dollari: si compra anche in criptovalute

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Nel nuovo Baccarat Hotel & Residences Maldives arriva sul mercato un atollo con quattro ville di lusso, spiaggia e barriera corallina riservate. Si compra anche in criptovalute
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Le Maldive sono già una delle destinazioni più esclusive del turismo di lusso, ma il nuovo Baccarat Hotel & Residences Maldives punta a spingersi oltre. Il resort ha infatti messo in vendita un'intera isola privata composta da quattro ville, una spiaggia esclusiva e una barriera corallina riservata. Il prezzo? Solo 72 milioni di dollari, e l'acquisto può essere effettuato anche con criptovalute.
La proposta - Situata all'estremità meridionale del complesso, l'isola offre accesso privato, sicurezza dedicata e personale operativo 24 ore su 24. Le quattro ville, completamente arredate, dispongono di quattro camere da letto, piscina privata di circa 20 metri, palestra, padiglioni per lo yoga e ampie terrazze affacciate sull'oceano. Il prezzo dell'intera proprietà è di 72 milioni di dollari, circa 18 milioni per ciascuna villa. Il più ampio sviluppo Baccarat Maldives comprenderà inoltre un hotel, residenze private, un campo da golf, un porto turistico, ristoranti e strutture dedicate al benessere.Ma per chi non vuole acquistare un'isola intera, sono disponibili anche residenze fronte mare con prezzi compresi tra 7,3 e 11,6 milioni di dollari, anch'esse acquistabili in valuta digitale.
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L'acquisto in criptovalute - L'elemento più innovativo riguarda però la vendita: l'isola è proposta in esclusiva da Corn, club privato dedicato ai possessori di criptovalute, che consente di completare l'acquisto anche tramite Usdc, una stablecoin ancorata al dollaro. "Le stablecoin spostano denaro in tutto il mondo da anni. Quello che sta cambiando è dove vengono accettate. Quando un nome come Baccarat Maldives le accetta per una residenza, sta dicendo ai possessori di asset digitali che il loro denaro vale quanto quello di chiunque altro, ha spiegato Chris Spadafora, fondatore di Corn.