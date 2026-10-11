Maldive, in vendita un'isola privata da 72 milioni di dollari: si compra anche in criptovalute

La proposta - Situata all'estremità meridionale del complesso, l'isola offre accesso privato, sicurezza dedicata e personale operativo 24 ore su 24. Le quattro ville, completamente arredate, dispongono di quattro camere da letto, piscina privata di circa 20 metri, palestra, padiglioni per lo yoga e ampie terrazze affacciate sull'oceano. Il prezzo dell'intera proprietà è di 72 milioni di dollari, circa 18 milioni per ciascuna villa. Il più ampio sviluppo Baccarat Maldives comprenderà inoltre un hotel, residenze private, un campo da golf, un porto turistico, ristoranti e strutture dedicate al benessere.Ma per chi non vuole acquistare un'isola intera, sono disponibili anche residenze fronte mare con prezzi compresi tra 7,3 e 11,6 milioni di dollari, anch'esse acquistabili in valuta digitale.