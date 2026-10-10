Leggenda vuole che nell'ampia sala da pranzo ci fosse una botola segreta che portava a una grotta allagata. Lì gli occupanti spagnoli dell'antica dimora facevano cadere i proprietari terrieri locali durante i banchetti per eliminarli fisicamente. Quando la voce si sparse, gli spagnoli furono messi in fuga e il castello distrutto. Versioni più antiche attribuiscono invece lo stesso stratagemma ai FitzGerald, conti di Desmond, che si sarebbero sbarazzati così dei rivali di cui bramavano le terre. Chissà se Zuckerberg, la moglie Priscilla Chan e le tre figlie sono a conoscenza di questa "diceria"? Intanto, il loro portavoce ha dichiarato che "sono entusiasti di continuare a prendersi cura di questa dimora storica e non vedono l'ora di trascorrere del tempo in Irlanda".