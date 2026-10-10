© Getty
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Tra storia, segreti (macabri) e atmosfere fiabesche, Marz Zuckerberg ha posto il suo domicilio europeo. La scelta, per tutta la famiglia, è caduta sull'Irlanda, per rimanere vicino a Dublino, dove ha sede, dal 2009, grazie al regime fiscale locale molto favorevole, il quartier generale di Meta fuori dagli Usa. Si tratta di un castello di tre piani con torre e torrette merlate, su 1.500 metri quadri, con undici camere da letto, sale neogotiche e una "botola della morte", immerso nel verde, ai piedi del fiume Munster Blackwater, ribattezzato il Reno irlandese, nel sud del Paese. Lo Strancally Castle, una dimora da sogno anche nel prezzo. Il ceo di Meta l'avrebbe, infatti, acquistato per oltre 51 milioni di euro, rendendo la compravendita la più cara registrata nel Paese nel 2026. Chissà se a suggerirgli l'investimento non sia stato proprio uno dei magici leprecauni, i tradizionali folletti irlandesi con la passione per gli affari?
Lo Strancally Castle, nella contea di Waterford, fu progettato dagli architetti James e George Richard Pain nel XIX secolo e fu costruito nel 1827 per il deputato John Keily su una fortezza medievale un tempo posseduta dalla famiglia normanna Desmond del XIII secolo. L'edificio, totalmente isolato, con vista fiume, mixa design gotico con l'architettura classica dei castelli e sorge sulle rovine della struttura precedente, una fortificazione del XII secolo a controllo del traffico fluviale, circondato da terreni che arrivano fino a un punto di sbarco storico sull'acqua, in un'ansa tranquilla del Blackwater, punto di partenza per lunghe gite in barca. Un tempo anche casino di pesca, è volutamente medievaleggiante.
La sontuosa residenza, raggiungibile solo per strette strade locali, ha una facciata in pietra squadrata, torri angolari e finestre ad arco acuto. Per passare dalla sala alla cucina si impiegherebbero circa 4 minuti e mezzo. Il super parco di 178 ettari ha costruzioni ornamentali tipiche di una tenuta ottocentesca: una voliera, un giardino paesaggistico, una banchina.
Leggenda vuole che nell'ampia sala da pranzo ci fosse una botola segreta che portava a una grotta allagata. Lì gli occupanti spagnoli dell'antica dimora facevano cadere i proprietari terrieri locali durante i banchetti per eliminarli fisicamente. Quando la voce si sparse, gli spagnoli furono messi in fuga e il castello distrutto. Versioni più antiche attribuiscono invece lo stesso stratagemma ai FitzGerald, conti di Desmond, che si sarebbero sbarazzati così dei rivali di cui bramavano le terre. Chissà se Zuckerberg, la moglie Priscilla Chan e le tre figlie sono a conoscenza di questa "diceria"? Intanto, il loro portavoce ha dichiarato che "sono entusiasti di continuare a prendersi cura di questa dimora storica e non vedono l'ora di trascorrere del tempo in Irlanda".
© Ente del Turismo | Ashford Castle, contea di Mayo
© Ente del Turismo | Ashford Castle, contea di Mayo
Verso metà dell’Ottocento il castello fu acquistato dai Whitelocke-Lloyd; nel Novecento, poi, la tenuta passò allo Stato attraverso la Commissione fondiaria. Intorno al 2000 subentrarono il finanziere Michael Alen-Buckley, tra i fondatori di RAB Capital, e la moglie Giancarla, legata alla famiglia dei Rocco Forte Hotels, ai quali si deve l'attuale ritorno all'antico splendore, dopo 20 anni di ristrutturazioni. La vendita a Zuckerberg è avvenuta con trattativa privata.