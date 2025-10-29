Halloween: un tour nei luoghi più infestati e magici d’Irlanda

LE RADICI CELTICHE - Halloween affonda le sue radici nell'antica festa celtica di Samhain, che segnava l'inizio dell'inverno. Si credeva che in questo periodo dell'anno il confine tra il mondo dei vivi e quello dell'aldilà si facesse più sottile, consentendo a spiriti, fate e demoni di passare da un mondo all'altro. Per questo nella notte del 31 ottobre i Celti, per confondere e spaventare gli spiriti vaganti, accendevano grandi falò, intagliavano maschere spaventose e indossavano costumi speciali, elementi che sono passati anche nella moderna accezione della festa. Ci sono alcuni luoghi in cui, da fine ottobre a novembre, sono ospitati festival suggestivi ispirati a Samhain, che offrono ai viaggiatori l'opportunità di immergersi nelle antiche tradizioni, nella cultura e nel folklore dei Celti, reinterpretati con un tocco contemporaneo. Tutti i luoghi speciali dedicati ad Halloween offrono attività diurne per famiglie e intrattenimento serale per adulti: CI sono processioni illuminate dal fuoco, racconti di fantasmi, musica tradizionale, prelibatezze di stagione, arte contemporanea e spettacoli interattivi, inseriti in un paesaggio suggestivo per una vacanza dal ritmo lento, accesa dalla ritualità di Halloween.