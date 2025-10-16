Spagna, ad Halloween vietato adottare gatti neri: ecco perché

Il divieto, dunque, si baserebbe sui ricorrenti avvertimenti delle organizzazioni per la protezione degli animali, che ogni anno mettono in guardia sul rischio a cui sono esposti i gatti neri alla vigilia del 31 ottobre. Alcuni hanno rilevato tentativi di adozione motivati ​​da superstizioni o rituali legati alla sfortuna e persino casi di abbandono o maltrattamenti dopo le celebrazioni. Sebbene non ci siano dati ufficiali, le associazioni concordano sul fatto che questo periodo dell'anno sia caratterizzato da comportamenti che mettono in pericolo questi animali, storicamente associati all'occulto e alle leggende delle streghe.