Belfast e la Causeway Coast, fra murales e scogliere

REGIONE TURISTICA NUMERO UNO AL MONDO - Un viaggio che rimane impresso negli occhi e nel cuore per chi vuole scoprire l’anima più autentica di quella straordinaria terra che è l’Irlanda del Nord. Non per niente Belfast e la Causeway Coast nel 2018 sono state dichiarate da Lonley Planet la regione turistica numero uno al mondo. Punto di partenza è ovviamente Belfast, dove vale la pena di restare almeno tre giorni, per assaporarne le contrastanti atmosfere, tuffarsi nella vivacità dei pub, farsi avvolgere dalla musica che risuona un po’ ovunque (è Città della Musica UNESCO, con una scena artistica e musicale dinamica e in continua evoluzione) e dai colori sgargianti di centinaia di murales. E poi via verso nord in auto (guidare a sinistra non è poi così difficile e dopo un po’ che si è al volante ci si abitua) lungo una delle più belle strade panoramiche del mondo, la Causeway Coastal Route, che seguendo la costa collega Belfast a Derry-Londonderry. Questo mitico percorso va goduto chilometro dopo chilometro, senza fretta: punteggiato da borghi marinari, castelli, offre varie possibilità di alloggio, dal B&B ai cottage accoglienti agli alberghi storici.



BELFAST INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL - In questo periodo c’è un motivo in più per andare nella capitale dell’Irlanda del Nord, ovvero il Belfast International Arts Festival, il più importante e longevo evento di arte internazionale della città, giunto alla 63ª edizione. Si svolge dal 15 ottobre al 9 novembre in 30 sedi e offre un ampio programma che include teatro, danza, musica, arti visive, cinema, digitale e letteratura, con la partecipazione sia di affermati artisti internazionali che di talenti locali, in un dialogo continuo tra tradizione e innovazione. Amata da giovani e viaggiatori non convenzionali, moderna, dinamica, con quartieri di tendenza che brulicano di pub, ristoranti e locali adatti ad ogni stile ed esigenza di vacanza, Belfast incarna l'anima più autentica dell'Irlanda. È una città ricca di spunti e contrasti, dove ogni strada e ogni quartiere raccontano una storia e il turismo è anche condivisione di patrimoni materiali e immateriali con la comunità locale. Per avere una prima idea della città, vale la pena di fare un Tour sul Belfast City Sightseeing Hop-on, che tocca i monumenti e le attrazioni principali, dal Titanic Belfast al Peace walls: 19 le fermate, dove si può scendere dal bus, fare la visita e poi risalire (durata del tour 1 ora e 10 minuti). Molte anche le esperienze che danno ai turisti la possibilità di immergersi nel suo passato, grazie ai tour guidati tematici organizzati dalla Northern Ireland Tourist Guide Association, che vanno dai murales ai pub storici.



IL CATHEDRAL QUARTER E I MURALES - Cuore artistico di Belfast e della sua cultura anticonformista, immancabile punto di ritrovo per abitanti e turisti, assolutamente di tendenza, il Cathedral Quarter affascina con il suo mix di stradine acciottolate, antichi edifici su cui spiccano spettacolari murales, pub caotici e zeppi di avventori, ristoranti di grido e taverne, gallerie d’arte indipendente, piccole boutique, negozi di design, botteghe artigianali. Vivacissimo sia di giorno che di notte, era una zona piuttosto degradata e trascurata, pur essendo fra le più antiche e suggestive della città. A ridargli vita, creativi e ristoratori che nei primi anni del XXI secolo lo hanno riscoperto e vi si sono insediati. Qui si trova il MAC (Metropolitan Arts Centre) con le sue mostre e gli spettacoli di danza e teatro e tutte le domeniche si tiene il Seedhead Arts Street Art Tour, visita guidata da artisti tra le opere di street art effigiate a decine sui muri (durata due ore). Sulle sue stradine e le corti interne costeggiate dai pub (ad iniziare dal popolarissimo Commercial Court) si affacciano spazi dedicati al design e all’artigianato come Craft NI Gallery, con una selezione di gioielli, ceramiche e tessuti, e Born and Bred, spazio creativo con abbigliamento, stampe e oggettistica. Da non perdere una sosta al The Friend at Hand, con la sua più vasta collezione di whisky irlandesi disponibile al mondo (600 le etichette) e il piccolo museo che ripercorre la storia della distillazione di whisky a Belfast.

