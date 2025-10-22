Pumpkin Patch: esperienze e divertimento nei campi delle zucche

LUDWIGSBURG, LA CITTÀ DELLE ZUCCHE – L’esperienza “definitiva” a proposito di zucche è offerta dalla città tedesca di Ludwigsburg, vicino a Stoccarda, nel cuore del Baden-Württemberg: qui ogni anno dalla fine dell’estate ad Halloween si svolge il “Festival delle Zucche”. L’edizione 2025 è cominciata il 23 agosto e prosegue fino al 2 novembre. I giardini del Palazzo Residenzschloss ospitano la più grande mostra di zucche del mondo: i giardini sono allestiti e decorati con oltre 450.000 zucche di oltre 600 varietà, che trasformano il parco in un museo a cielo aperto. Ci sono sculture gigantesche, figure mitologiche, animali e personaggi creati interamente con zucche di ogni forma e colore, si può assistere a spettacoli, partecipare a laboratori creativi e gustare specialità regionali preparate con la zucca. Durante il festival, la città celebra la zucca in tutte le sue forme: si assaggiano zuppe, vellutate, ravioli “Maultaschen” alla zucca, torte speziate e persino una birra artigianale alla zucca che rappresenta una vera rarità. I profumi si mescolano all’aria frizzante dell’autunno e il risultato è un’atmosfera sospesa tra la festa contadina e l’arte contemporanea. La città, tra l'altro, è un vero gioiello, che merita una visita in tutte le stagioni dell'anno.