Finisce di nuovo in vendita, dopo un'accurata ristrutturazione e ora con prezzo su richiesta, Ca' Dario, il cosiddetto "palazzo maledetto" di Venezia. Non si tratta semplicemente di rumori improvvisi di catene, gemiti e sospiri e vecchi... fantasmi. Lo storico edificio sul Canal Grande, infatti, avrebbe in realtà legato la sua fama a proprietari che avrebbero avuto una tragica sorte, dalla fine del Quattrocento arrivando agli Who e Raul Gardini. L'annuncio di vendita, stavolta, è apparso sul sito dell'agenzia immobiliare Engel & Völkers Italia, che tratta immobili extralusso ed è stata incaricata da Christie's International Real Estate. "Un pezzo di arte che offre un'esperienza di vita veneziana esclusiva e senza pari", si legge.