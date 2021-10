Rocche e castelli: dieci manieri d'Europa, magici e inquietanti

I castelli medievali , specie se situati in località montane o in mezzo ai boschi, portano spesso con sé un brivido di inquietudine. Quale maniero di antica origine non vanta almeno un fantasma che si aggiri tra torri e segrete? Abbiamo scelto dieci manieri in tutta Europa: ciascuno di loro ha un’aura un po’ magica, se non stregata, e un fascino tutto da scoprire. Con o senza spettri, offrono una cornice suggestiva e una vera full immersion nella storia e nelle leggende locali.

CASTELLO DI FENIS, Valle d’Aosta, Italia - Questo splendido castello medievale, uno dei più famosi e scenografici della Valle d'Aosta e uno dei meglio conservati d'Italia grazie anche a un restauro ottocentesco, è celebre per la sua architettura con la doppia cinta muraria merlata che racchiude l'edificio centrale e le numerose torri. E' una delle maggiori attrazioni turistiche della Valle d'Aosta, a parte ovviamente, le piste da sci.

CASTELLO DI ANDRAZ, Livinallongo del Col di Lana, Belluno – Sorge in posizione dominante sulla vallata, in un luogo strategico per il controllo della strada che, salendo da Agordo, attraversava l’area dolomitica. In età medievale fu un importante baluardo strategico militare. La particolare architettura è stata modellata dai costruttori in funzione dello sperone roccioso con il quale il castello è praticamente tutt’uno.

CASTELLO DI TALLARD, Alte Alpi, Francia – Con le sue architetture che mescolano lo stile medievale e quello rinascimentale, il castello sorge nel dipartimento delle Alte Alpi, della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Il maniero ospita antiche dimore signorili, oggi visitabili, fiancheggiate da torri e abbellite da finestre a bifore. Pure visitabile è la Cappella di St. Jean, in stile gotico fiammeggiante. Dal castello si gode una splendida vista sulla regione circostante.

CASTELLO DI BRAN, Transilvania, Romania - Questo maniero è fortemente legato alla leggenda del Conte Dracula, perché è l'unico castello della Romania a corrispondere alle architetture descritte da Bram Stoker nel romanzo gotico dedicato a questo personaggio. Realizzato in una pregevole architettura gotico-medievale, il castello si trova al confine tra la Valacchia e la Transilvania ed è una delle principali attrazioni turistiche della Romania.

CASTELLO DI VIANDEN, Lussemburgo – È il principale monumento della città di Vianden, nel Lussemburgo settentrionale, ed è uno dei più grandi manieri fortificati a ovest del Reno. Il castello vero e proprio venne eretto a partire dall'XI secolo [2] in stile romanico e continuato durante diversi secoli con modiche e ampliamenti. Nel 1977 gli Orange-Nassau, sovrani dei Paesi Bassi, cedettero il castello al Granducato del Lussemburgo.

CASTELLO FORTEZZA DI HOHENWERFEN, Werfen, Austria - Situata a una quarantina di chilometri a sud di Salisburgo, la fortezza è considerata "sorella" del castello salisburghese. Entrambi gli edifici risalgono all'XI secolo, durante il periodo della lotta per le investiture. Attualmente il castello è un museo aperto al pubblico e tra le sue più importanti attrazioni si ricordano la ricca armeria e la scuola di falconeria.

FORTEZZA DI KUFSTEIN, Tirolo, Austria - Situata sulla collina che domina la città di Kufstein, è una tra le costruzioni di epoca medievale più importanti del Tirolo, perché situata in una posizione strategica in cui la valle dell'Inn si restringe: da qui era facile controllare l'accesso alle Alpi. Oggi la fortezza è una celebre meta escursionistica ed attrae molti turisti anche grazie al suo celebre "Organo degli Eroi" (Heldenorgel), l'organo a cielo aperto più grande del mondo.

CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN, Baviera, Germania - Fatto edificare per capriccio da re Ludwing II di Baviera alla fine dell'Ottocento, è sempre stato un luogo di visita, aperto al pubblico già dal 1886. Ha ispirato i castelli delle fiabe di Walt Disney, il quale lo ha preso a modello per alcuni tra i suoi più celebri film d'animazione, tra cui la Bella Addormentata nel Bosco. Ogni anno riceve quasi un milione e mezzo di visitatori.

CASTELLO DI CHILLON, Veytaux, Svizzera - Con la sua immagine riflessa nelle acque del lago di Ginevra, questo splendido castello offre uno scenario davvero da cartolina. Il maniero è edificato sopra un isolotto roccioso, che aveva la funzione di difesa naturale, ed è composto da un centinaio circa di costruzioni diverse, indipendenti in origine ma poi unite in un unico complesso. È uno dei monumenti più apprezzati dai turisti che visitano questa parte della Svizzera, non lontano dalla cittadina di Montreux.

CASTELLO DI PREDJAMA, Slovenia - Sorge non lontano dalle celebri e visitatissime Grotte di Postumia; il Castello di Predjama o Castel Lueghi è stato edificato nel XIII secolo a ridosso di un’imponente parete rocciosa, in uno dei punti strategici più pittoreschi e romantici al mondo. Secondo la leggenda, alla fine del Quattrocento il signore che vi abitava, il Cavaliere Erasmo di Lueg, riuscì con un piccolo manipolo di soldati a respingere per molti mesi gli attacchi delle truppe dell'imperatore Federico III di Asburgo: alla fine fu costretto a capitolare dopo il tradimento di uno dei suoi che rivelò al nemico l’unico punto di accesso, fino a quel momento rimasto segreto.