Roccia da spettacolo: i villaggi e gli edifici più “rupestri” del mondo

Abbarbicati alla roccia oppure incastonati direttamente dentro di essa, sono i borghi e le case rupestri più curiosi e spettacolari al mondo. Abitati nell’antichità, spesso sono ancora dimora e rifugio per famiglie intere o per piccole comunità di monaci. Ammiriamoli tutti e, perché no, lasciamoci ispirare per una prossima vacanza: alcuni sono in Italia e non lontani da noi.