Adrenaliniche, panoramiche, pazzesche: dieci strade da urlo

Tornanti da brivido, oppure panorami sconfinati di bellezza mozzafiato, con lo sguardo che corre verso l’infinito senza sapere dove posarsi: sono dieci strade fantastiche che offrono emozioni forti. Non sono per tutti i volanti: alcune sono impervie e pericolose, altre sembrano davvero inoltrarsi nel nulla. Sono perfette, invece, per chi ama le emozioni intense e le grandi esperienze on the road.

HISTORIC ROUTE 66, Stati Uniti – E’ stata una delle prime highway federali statunitensi, aperta l'11 novembre 1926: oltre 3700 chilometri di strada, un nastro d’asfalto che ormai è un mito: è la Historic Route 66 che collega Chicago e Santa Monica. Si guida senza soluzione di continuità attraverso otto Stati (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e California) in un itinerario che costituisce l’essenza del viaggio on the road. I panorami che si incontrano lungo la via sono straordinari.

PACIFIC COAST HIGHWAY, California, Usa – Un’altra strada legata al sogno americano per eccellenza, ma stavolta tutta protesa sulla costa dell’Oceano Pacifico: la Pacific Coast Highway è conosciuta anche come Route 1 o Highway 1. Offre splendide vedute sulla costa, lungo i 1000 km di tracciato che vanno dalla Contea di Orange, a sud di Los Angeles, fino alla Contea di Mendocino, poco sopra San Francisco.

CABOT TRAIL, Canada - Sempre nel continente americano, ma decisamente più a nord, troviamo questo spettacolare tracciato che costituisce una delle strade panoramiche più affascinanti del mondo. Siamo in Nova Scotia, in Canada: la strada è lunga circa 300 chilometri e attraversa il Parco Nazionale di Breton Hightlands. In autunno, con gli alberi che cambiano colore, è l'esperienza di foliage "definitivo".

GREAT OCEAN ROAD, Australia - Un tratto di strada di 243 chilometri lungo la costa sud-orientale dell'Australia, tra le città di Torquay e Allansford, nello Stato federato di Victoria: è uno dei luoghi più belli e spettacolari da non perdere in un viaggio nel continente australiano. Costruita dai soldati di ritorno dalla Prima guerra mondiale e aperta nel 1932, è dedicata ai militi morti durante il conflitto: costituisce il più grande monumento ai caduti del mondo.

TIANMEN MOUNTAIN ROAD, Cina – Undici chilometri da capogiro, 99 tornanti da paura lungo una delle strade più spettacolari e impervie del mondo che si attorciglia letteralmente sul crinale della montagna. La meta però ricompensa da ogni fatica: la celebre grotta Tianmen, nota come la Porta del Paradiso, raggiungibile però anche grazie a una ardita funivia.

JEBEL HAFEET ROAD, Emirati Arabi - Vista dall'alto, appare come un serpente che solca le dune del deserto: 12 chilometri di strada che si abbarbica a una montagna fino a raggiungere i 1220 m di altezza. Il tracciato ha 21 curve e tre corsie di marcia, due per i veicoli in salita e una per la discesa. Si trova nella zona centro occidentale degli Emirati, nei pressi di Al Ain, al confine con il Sultanato dell'Oman. Gli splendidi panorami e le curve mozzafiato di questa strada sono stati anche set cinematografici e di spot pubblicitari.

RUTA 40, Argentina - Attraversa il paese da Nord a Sud, dal confine boliviano all'estremità meridionale del Paese ed è la strada più lunga dell'Argentina: oltre 5000 chilometri, di cui solo la metà sono asfaltati, 230 ponti, 27 passi montani, e ancora laghi, cascate, parchi naturali. Il tratto più spettacolare è quello meridionale, tra Bariloche e Ushuaia, con paesaggi e colori magnifici.

VAL D'ORCIA, Toscana, Siena – Tra i dolci paesaggi delle colline più belle e fotografate del mondo si snodano strade incantevoli, a volte orlate dai classici cipressi che costituiscono uno degli elementi più tipici del panorama della zona, dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco. È questa la meta ideale per gli appassionati di ciclismo, in una zona perfetta per il turismo in lentezza.

WILD ATLANTIC WAY, Irlanda - Chi ama gli scenari selvaggi e la natura incontaminata apprezzerà la vista che si gode percorrendo la Contea di Donegal, nel lato occidentale dell'Irlanda, lungo la strada costiera chiamata Wild Atlantic Way. È uno dei tracciati costieri più lunghi del mondo, con ben 2500 km di costa e panorami spettacolari.

STRADA DEL PASSO MALOJA, Italia-Svizzera - La strada costituisce un importante valico delle Alpi Retiche occidentali: collega le due cittadine di Chiavenna (Italia) e St. Moritz (Svizzera). La parte del tracciato in territorio italiano ha un forte dislivello ed è quindi particolarmente scoscesa e spettacolare, con numerosi e impervi tornanti.