Italia: dieci città e borghi sul mare, colorati e pittoreschi

Ci sono villaggi colorati come tavolozze di un pittore, ma lo stesso vale per alcuni quartieri di grandi città. Ne abbiamo scelti dieci in tutta Italia, per un bagno energetico nell’allegria, all’insegna della leggerezza e del buon umore. Alcuni sono celebri e super fotografati, altri sono meno noti e sorprendenti. Qualcuno, magari, non è lontanissimo e può offrire uno spunto per una prossima mini-vacanza.