Cuori, palme e pesciolini: le isole più curiose del mondo  

Sono le isole come le disegnerebbe un bambino : a forma di cuore , oppure di pesciolino o di ferro di cavallo . La natura ce ne regala molte, una più bella dell’altra, ma anche la mano dell’uomo ha fatto la sua parte, con progetti grandiosi, di un lusso estremo e nati per stupire. Le nostre cartoline ci propongono alcune di queste bellezze: che si trovino in mari lontani, oppure nel Mediterraneo e quindi alla portata di una vacanza, presentano solo una difficoltà: per godere della loro forma bizzarra, occorre vederle dall’alto.

IL CUORE: Galešnjak, Croazia – Questa isola celeberrima e super fotografata, regala la visuale di un cuore perfetto. Ovviamente è considerata luogo ideale per gli innamorati: a chi desidera visitarla ricordiamo che l'isolotto si trova nel mare Adriatico, in Croazia, all’altezza di Zara, tra l'isola di Pasman e il centro abitato di Torrette nel comune di Zaravecchia.

ANCORA CUORI: Ilhéu de Vila Franca do Camp, Isole Azzorre – Un po’ più lontano, nell’arcipelago delle Azzorre in pieno Atlantico, si trova questo incantevole isolotto dalla forma suggestiva: un cuore con un magico occhio blu al suo interno rappresentato da una piscina naturale interna di forma circolare. Questa particolare conformazione è dovuta al collasso di un antico vulcano. L’isolotto è disabitato, ma è molto vicino alla costa dell’isola di Sao Miguel ed è visitabile nei mesi estivi.

LA PALMA: Palm Jumeirah, Dubai – Come tutto ciò che si trova a Dubai, si tratta di un complesso artificiale faraonico: l’isola è lunga 5 km lungo l'asse e 5 km in trasversale. Riproduce la forma di una palma con un tronco e una chioma con 17 rami, racchiusi da una mezzaluna frangiflutti lunga 11 km per la quale sono stati impiegati più di sette milioni di tonnellate di roccia. Il complesso, costruito con la sabbia dragata dal fondo del Golfo Persico, ospita residenze di lusso, alberghi iconici e ristoranti. A poca distanza è in fase di completamento un complesso ancora più faraonico che vuole riprodurre la carta geografica del mondo.

IL PESCIOLINO: Gaz, Istria, Croazia – Ha una simpatica forma di pesciolino come lo disegnerebbe un bambino, che mette di buon umore solo a vederlo: questo isolotto si trova nell’Adriatico, nelle isole Brijuni (o Brioni) in Istria. L’isoletta ha una superficie di 6,28 ettari e una lunghezza della linea costiera di 1,13 km. Non è abitata e non è visitabile.

LA C – Molokini, Hawaii - Nel canale di Alalākeiki, tra le isole di Maui e Kahoʻolawe, si incontra questo isolotto disabitato dalla curiosa forma a C. Molokini è un cratere vulcanico a forma di mezzaluna parzialmente sommerso, dalla sagoma aspra e suggestiva.

LA MEZZALUNA: Santorini, Cicladi, Grecia – Forma a mezzaluna anche per l’isola di Santorini, nelle Cicladi: anche qui c’è lo zampino di un antico vulcano, esploso e sprofondato migliaia id anni fa. La forma attuale dell’isola è stata modellata da successive eruzioni ed esplosioni, oltre che dall’erosione marina. Lo sprofondamento dell’antica caldera è comunque responsabile della caratteristica conformazione a semicerchio dell’isola, ben visibile dall’alto, ad esempio da un aereo.

LA TESTA DI TARTARUGA: Zacinto, Grecia – L’isola di Zacinto, o Zante, si trova nel Mar Ionio: ha come simbolo la tartaruga, dato che sulle sue spiagge vengono a nidificare le Caretta-Caretta ed è frequente incontrarle in mare. Alcuni tratti della costa ricordano proprio la forma di questo animale, come accade ad esempio intorno alla celebre Spiaggia del Relitto, una delle più fotografate della Grecia. I promontori che racchiudono questa celebre insenatura ricordano testa e pinne di questo animale.

ANCORA TARTARUGHE: Gallinara, Liguria – Senza allontanarci troppo da casa nostra, possiamo ammirare l’isoletta di Gallinara, situata lungo la costa della Riviera Ligure di Ponente, all’altezza di Albenga. Molti ravvisano nella forma dell’isola la sagoma di una tartaruga.

IL DELFINO: Koh Srichang, Thailandia – Questa isoletta thailandese, situata non lontano da Bangkok, osservata dall’alto ha la forma di un simpatico delfino. Occupa circa 20 chilometri quadrati e ha piccole e graziose spiagge.

IL FERRO DI CAVALLO: Horse Shoe Island , Myanmar – La forma potrebbe essere anche ricondotta alla mezzaluna o alla C, ma dato che il nome stesso dell’isola fa riferimento al ferro di cavallo, optiamo anche noi per questa classificazione. In ogni caso è una splendida isoletta montuosa con una incantevole spiaggia.

IL PIEDE: One Foot island, Isole Cook – Decisamente più lontano è infine questo isolotto sabbioso e coperto di vegetazione, situato nell’arcipelago delle Isole Cook: ha una curiosa forma che ricorda l’impronta di un piede.