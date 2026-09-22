La villa di "Willy il principe di Bel-Air" torna in vendita, e anche scontata

© IPA | La casa del Principe di Bel Air
© IPA | La casa del Principe di Bel Air
La celebre casa della sitcom statunitense diventata un cult degli anni Novanta torna sul mercato a Los Angeles per 22,95 milioni di dollari. Precedentemente era stata proposta a 29,5 milioni
© IPA | La casa del Principe di Bel Air
© IPA | La casa del Principe di Bel Air
L'iconica villa della serie TV anni ’90 Willy, il principe di Bel-Air è di nuovo in vendita a Los Angeles alla modica cifra di 22,95 milioni di dollari (circa 20 milioni di euro). Ed è anche in sconto visto che inizialmente la richiesta era di 29,5 milioni di dollari
© IPA | La casa del Principe di Bel Air
© IPA | La casa del Principe di Bel Air
La villa - Costruita negli anni ’30 in stile coloniale, appartiene alla stessa famiglia dal 1978, che all’epoca la comprò per circa 732 mila dollari. Per loro è stata semplicemente il luogo in cui sono cresciuti, ben prima che diventasse un’icona della televisione grazie alla serie cult. E, con grande sorpresa, non si trova affatto nel quartiere di Bel-Air, come raccontava la sigla, bensì a Brentwood.
Una mega proprietà - La residenza occupa circa 6.438 metri quadrati e dispone di sei camere da letto e sette bagni. Gli ambienti conservano un'impostazione classica e signorile, con alcuni elementi architettonici particolarmente scenografici. All'ingresso si trova un grande atrio sviluppato su due livelli, dominato da una scala curva. Nel salotto principale spicca invece il camino, mentre le grandi finestre permettono alla luce di entrare e offrono una vista sul giardino. Anche la sala da pranzo è caratterizzata dalla presenza di numerose finestre e può ospitare comodamente un tavolo per otto persone.La camera padronale comprende diverse aree dedicate al relax e ampi spazi destinati agli armadi. Il bagno principale è dotato di una grande vasca e di due lavabi.
© Sito ufficiale
© Sito ufficiale
La piscina e il giardino - All'esterno, la proprietà offre una piscina circondata da una pavimentazione in pietra, con spazio sufficiente per creare una vera zona dedicata al soggiorno all'aperto. Completano gli spazi esterni un gazebo immerso nel giardino e una struttura separata destinata alla piscina.
La storia della villa - Per gli storici proprietari la villa è stata innanzitutto una casa di famiglia. I Rehban hanno raccontato di aver trascorso lì quasi mezzo secolo, ben prima che l'edificio diventasse famoso grazie alla televisione. "La nostra famiglia ha avuto il privilegio di chiamare questa proprietà casa per quasi mezzo secolo", hanno dichiarato, ricordando come, prima della notorietà televisiva, fosse semplicemente il luogo nel quale vivevano, si riunivano e costruivano i propri ricordi. Ora la villa cerca un nuovo proprietario. Il loro auspicio è che chi la acquisterà sappia riconoscerne il valore storico e, allo stesso tempo, possa trasformarla nello scenario di una nuova storia personale.