La villa di "Willy il principe di Bel-Air" torna in vendita, e anche scontata

Una mega proprietà - La residenza occupa circa 6.438 metri quadrati e dispone di sei camere da letto e sette bagni. Gli ambienti conservano un'impostazione classica e signorile, con alcuni elementi architettonici particolarmente scenografici. All'ingresso si trova un grande atrio sviluppato su due livelli, dominato da una scala curva. Nel salotto principale spicca invece il camino, mentre le grandi finestre permettono alla luce di entrare e offrono una vista sul giardino. Anche la sala da pranzo è caratterizzata dalla presenza di numerose finestre e può ospitare comodamente un tavolo per otto persone.La camera padronale comprende diverse aree dedicate al relax e ampi spazi destinati agli armadi. Il bagno principale è dotato di una grande vasca e di due lavabi.