Julio Iglesias sceglie una villa in Galizia come "buen retiro"
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Il cantante spagnolo avrebbe scelto un angolo appartato della provincia di Ourense per una nuova proprietà da sogno: la tenuta di Piñor
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Piñor è un piccolo comune della provincia di Ourense, in Galizia, abituato da sempre a una vita lontana dai riflettori. Il territorio è conosciuto anche per la presenza di numerose attività legate alla produzione di bare, un settore che nel tempo è diventato una delle peculiarità economiche della zona. Ora, però, l'attenzione si è spostata su un nuovo protagonista: Julio Iglesias. Secondo le informazioni circolate, sarebbe stata acquistata dal cantante. La proprietà era in precedenza legata a un ex sindaco locale ed era rimasta per lungo tempo lontana dalla scena pubblica.
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La villa si estenderebbe su circa 1.340 metri quadrati e sarebbe circondata da un'area privata altrettanto importante. Non si tratta quindi della classica casa di campagna, ma di una vera tenuta dotata di numerosi servizi e spazi pensati per garantire privacy e comfort. Tra gli elementi più sorprendenti vengono indicati alcuni laghi artificiali e ampie zone verdi curate nei dettagli. La proprietà dispone inoltre di un ascensore interno, una caratteristica decisamente insolita per una residenza inserita in un contesto rurale come quello di Piñor. A catturare maggiormente l'immaginazione è il garage: lo spazio sarebbe sufficiente per ospitare circa 20 automobili, trasformando una parte della villa in una sorta di autorimessa privata di grandi dimensioni.
L'arrivo della nuova proprietà avrebbe portato anche un'intensa attività intorno alla tenuta. Giardinieri, addetti alla manutenzione e personale impegnato nella pulizia sarebbero al lavoro per riportare la residenza alle condizioni richieste dal nuovo proprietario. Per gli abitanti del paese, abituati ai ritmi tranquilli della vita locale, il cambiamento non è passato inosservato. Il continuo movimento di mezzi e lavoratori ha trasformato per qualche tempo la villa in uno dei luoghi più osservati di Piñor. La manutenzione riguarderebbe diversi elementi della proprietà, dalle strutture esterne agli spazi verdi, fino agli impianti e alle diverse aree che compongono la tenuta.
Dietro la scelta di questo luogo potrebbe esserci anche una ragione personale. Il padre di Julio Iglesias, il medico Julio Iglesias Puga, nacque infatti in Galizia nel 1916. La presenza del cantante in questa parte della Spagna assume quindi un significato che va oltre il semplice investimento immobiliare. La grande casa di Piñor potrebbe rappresentare anche un modo per mantenere vivo il rapporto con una terra legata alla storia della sua famiglia. È proprio questo elemento ad aver alimentato la curiosità degli abitanti: una celebrità internazionale ha scelto per la propria residenza un luogo che, almeno in apparenza, è molto distante dalle località più esclusive frequentate abitualmente dai grandi personaggi dello spettacolo.