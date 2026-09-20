Piñor è un piccolo comune della provincia di Ourense, in Galizia, abituato da sempre a una vita lontana dai riflettori. Il territorio è conosciuto anche per la presenza di numerose attività legate alla produzione di bare, un settore che nel tempo è diventato una delle peculiarità economiche della zona. Ora, però, l'attenzione si è spostata su un nuovo protagonista: Julio Iglesias. Secondo le informazioni circolate, sarebbe stata acquistata dal cantante. La proprietà era in precedenza legata a un ex sindaco locale ed era rimasta per lungo tempo lontana dalla scena pubblica.