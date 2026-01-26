Fin dall'emersione pubblica del caso, a metà gennaio, la difesa del cantante aveva insistito sull'assenza di competenza dei tribunali spagnoli, sottolineando che i fatti contestati sarebbero avvenuti esclusivamente nelle residenze caraibiche dell'artista e che le accusatrici non sono cittadine spagnole né residenti nel Paese. Le due donne sono assistite dalle organizzazioni Amnesty International e Women’s Link Worldwide, che avevano spiegato la scelta di presentare la denuncia in Spagna con il fatto che la normativa nazionale sarebbe risultata più favorevole per questo tipo di procedimenti.