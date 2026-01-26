Julio Iglesias, la procura archivia la denuncia per aggressioni sessuali
La giustizia spagnola si dichiara incompetente per difetto di giurisdizione: i presunti abusi sarebbero avvenuti fuori dal territorio nazionale
© Ansa
La giustizia spagnola ha archiviato la denuncia per aggressioni e molestie sessuali presentata contro Julio Iglesias, uno dei cantanti più celebri al mondo, ritenendo i tribunali di Madrid incompetenti a giudicare i fatti contestati. La decisione è stata presa il venerdì 23 gennaio, dalla Procura dell'Audiencia Nacional, che ha disposto la chiusura del fascicolo per difetto di giurisdizione territoriale. Secondo quanto chiarito dal pubblico ministero, i presunti episodi denunciati non si sarebbero verificati in Spagna, bensì alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana, e né le presunte vittime né l’artista 82enne risiedono sul territorio spagnolo. Elementi che, per la Procura, escludono la competenza dei giudici nazionali.
La legislazione spagnola, viene spiegato nel provvedimento, consentirebbe un intervento solo nel caso in cui i Paesi in cui i fatti sarebbero avvenuti non potessero o non volessero indagare. Una circostanza che, nel caso specifico, non è stata dimostrata. La denuncia era stata presentata lo scorso 5 gennaio da due ex dipendenti di Iglesias, che sostengono di aver subito aggressioni e molestie sessuali tra gennaio e ottobre 2021. Una delle due donne ha inoltre riferito episodi che, secondo il suo racconto, potrebbero configurarsi come violenze sessuali.
Fin dall'emersione pubblica del caso, a metà gennaio, la difesa del cantante aveva insistito sull'assenza di competenza dei tribunali spagnoli, sottolineando che i fatti contestati sarebbero avvenuti esclusivamente nelle residenze caraibiche dell'artista e che le accusatrici non sono cittadine spagnole né residenti nel Paese. Le due donne sono assistite dalle organizzazioni Amnesty International e Women’s Link Worldwide, che avevano spiegato la scelta di presentare la denuncia in Spagna con il fatto che la normativa nazionale sarebbe risultata più favorevole per questo tipo di procedimenti.
Negli ultimi giorni, Julio Iglesias è intervenuto direttamente sulla vicenda, pubblicando sui social screenshot di conversazioni Whatsapp scambiate con le due donne, arrivando a renderne nota l'iidentità. Secondo l'artista, quei messaggi dimostrerebbero l'incoerenza delle denunce e sarebbero il segno di una presunta manipolazione mediatica del caso.
"Il contenuto di queste comunicazioni dimostra che le informazioni diffuse non corrispondono al vero" ha affermato Iglesias, ribadendo che le prove da lui prodotte contraddirebbero le accuse e rafforzerebbero la sua versione dei fatti. La vicenda giudiziaria, almeno in Spagna, si chiude così. Resta aperta la possibilità di nuovi sviluppi in altre giurisdizioni.