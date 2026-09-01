Le maison del lusso aprono gratuitamente al pubblico: gli eventi da non perdere
Laboratori, castelli, dimore di famiglia, boutique storiche, vigneti, giardini: al via le prenotazioni per Les Journées Particulières 2026. Come iscriversi
Courtesy LVMH Press Office: Bvlgari in via Condotti a Roma, la Fondation Louis Vuitton di Parigi progettata da Frank Gehry, Belmond Villa San Michele alle porte di Firenze (credit: François Halard) © Ufficio stampa
Da esclusivo a inclusivo. Il lusso apre le porte dei luoghi dove la creatività e l'arte del fare prendono forma. Laboratori, castelli, dimore di famiglia, boutique storiche, vigneti, giardini: per tre giorni, 46 maison sveleranno in via eccezionale 65 loro sedi in undici Paesi, offrendo al pubblico numerose nuove esperienze e l'accesso gratuito su prenotazione a diversi luoghi visitabili per la prima volta. Scopriamo allora, più nel dettaglio, questo evento imperdibile per tutti gli amanti della bellezza.
Il mondo del lusso svela le sue meraviglie: i luoghi esclusivi aperti al pubblico
Si terrà dal 16 al 18 ottobre 2026 la sesta edizione di Les Journées Particulières, l'iniziativa con cui atelier, manifatture, cantine, residenze storiche, archivi e boutique iconiche invitano i visitatori a scoprire il savoir-faire, la tradizione e le donne e gli uomini che danno vita alle creazioni delle maison del gruppo LVMH. Numerose le novità in programma quest'anno: diverse sedi apriranno infatti le porte per la prima volta e verranno introdotte nuove modalità di visita, con un’attenzione particolare alle esperienze serali. Il tema "Alle Origini del Sogno" invita il pubblico a scoprire dove nasce la creazione, mettendo in luce tre dimensioni fondamentali dell’eccellenza delle numerose realtà coinvolte nel progetto: natura, cultura e artigianalità. "Con l’apertura di 65 sedi in tutto il mondo, vogliamo offrire molto più di una semplice visita: un incontro con ciò che plasma profondamente l’identità, la qualità e l’eccellenza delle nostre maison", ha spiegato Antoine Arnault, direttore del reparto Immagine e Ambiente di LVMH.
Un incontro con il savoir-faire e chi lo incarna: le iniziative in Italia
Visite guidate, dimostrazioni, degustazioni, incontri, conferenze, masterclass. Guardando al nostro Paese, questa visione si traduce in una presenza profondamente radicata nel territorio: sei maison italiane, 282 negozi, 18.202 collaboratori e 72 siti produttivi. Dalla Toscana al Piemonte, dal Veneto al Lazio, fino a Valenza e alle Marche, emerge con forza il legame tra territorio, cultura, materia e mestiere. In Italia, Les Journées Particulières assumeranno un rilievo particolare attraverso otto sedi che testimoniano la ricchezza e la pluralità del savoir-faire del gruppo. "Non sarà come andare in un museo - ha sottolineato ancora Antoine Arnault a Milano, nel corso della presentazione del programma degli eventi di questa edizione -, perché si potrà interagire con gli artigiani". Segnaliamo, in particolare, l'apertura a Roma, da parte di Fendi, del Quadrato della Concordia con una mostra immersiva dedicata a un decennio di alta moda, presentando le ultime creazioni di Maria Grazia Chiuri. La boutique storica di Bvlgari in Via Condotti rivelerà l’ampiezza della sua arte nella gioielleria, orologeria e pelletteria.
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Il Palazzo della Civiltà Italiana a Roma, sede di Fendi (courtesy LVMH Press Office)
In Piemonte, Loro Piana accoglierà il pubblico nel suo sito ultramoderno di Ghemme, per svelare l’arte della maglieria, con la direzione di Frederic Arnault. A Belmond Villa San Michele, in Toscana, i visitatori potranno godere dei giardini e del patrimonio ispirato a Leonardo da Vinci. A Milano, Cova ospiterà masterclass dedicate all’eccellenza della pasticceria italiana, attraverso la creatività e l’esperienza dei suoi chef, mentre Officine Universelle Buly offrirà la possibilità di partecipare a un workshop dedicato alla calligrafia al Museo Bagatti Valsecchi. Infine, nel Veneto, la nuova Manifattura Thélios farà scoprire la precisione artigianale nella lavorazione del metallo, mentre a Venezia, la manifattura di calzature di Louis Vuitton inviterà a scoprire il suo savoir-faire eccezionale, dove tradizione artigianale e innovazione si incontrano.
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Aperta al pubblico per Les Journées Particulières 2026 anche La Galerie Dior di Parigi (courtesy LVMH Press Office)
Come iscriversi e partecipare a Les Journées Particulières 2026
È possibile consultare il sito ufficiale di Les Journées Particulières per scoprire tutte le sedi coinvolte e le esperienze proposte in undici Paesi (oltre all'Italia e alla Francia, Spagna, Svizzera, Scozia, Stati Uniti, Australia, Cina, Brasile, Giappone e Sudafrica). È inoltre possibile iscriversi a una newsletter dedicata per ricevere tutti gli aggiornamenti e le informazioni relative alle modalità di registrazione. Le iscrizioni aprono nel corso di questo mese di settembre. "Siamo e rimaniamo profondamente fedeli alla nostra storia - sono le parole di Bernard Arnault, presidente e direttore generale LVMH -, quella di un gruppo familiare orgoglioso della propria eccellenza artigianale e fermamente proiettato verso il futuro. È in questo spirito di apertura e di continuità che si inserisce questo evento eccezionale, unico al mondo".