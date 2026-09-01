Le maison del lusso aprono gratuitamente al pubblico: gli eventi da non perdere

È possibile consultare il sito ufficiale di Les Journées Particulières per scoprire tutte le sedi coinvolte e le esperienze proposte in undici Paesi (oltre all'Italia e alla Francia, Spagna, Svizzera, Scozia, Stati Uniti, Australia, Cina, Brasile, Giappone e Sudafrica). È inoltre possibile iscriversi a una newsletter dedicata per ricevere tutti gli aggiornamenti e le informazioni relative alle modalità di registrazione. Le iscrizioni aprono nel corso di questo mese di settembre. "Siamo e rimaniamo profondamente fedeli alla nostra storia - sono le parole di Bernard Arnault, presidente e direttore generale LVMH -, quella di un gruppo familiare orgoglioso della propria eccellenza artigianale e fermamente proiettato verso il futuro. È in questo spirito di apertura e di continuità che si inserisce questo evento eccezionale, unico al mondo".