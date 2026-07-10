Fendi, sfilata show a Roma: sensualità, erotismo e libertà

Fendi, i best look della prima collezione couture by Chiuri
© Afp | Fendi couture autunno inverno 2026-2027, i best look della sfilata a Roma
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Fendi couture autunno inverno 2026-2027, i best look della sfilata a Roma © Afp
La collezione couture di Fendi firmata da Maria Grazia Chiuri si interroga sul desiderio di cui sono impastati i nostri corpi. La direttrice creativa della maison romana ha svelato di averla costruita intorno alla sensualità, all'erotismo, alla libertà. E così, nella sfilata più attesa di questa stagione, che si è svolta nelle sale dalle Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (Gnamc) di Roma, è emersa anche in passerella l'immagine di libertà innocente ed erotica.
La collezione di Chiuri asseconda il corpo. Sono abiti che non costringono ma si muovono, scivolano, sono leggeri come quelli in chiffon a intarsi a righe nel bianco e nero. La forma kimono, "quella classica della maison Fendi", come ha sottolineato la stessa stilista, per giacche e soprabiti, diventa dichiarazione di un modo di vestire fluido, in materie come il velluto e il grain de pudre. Sono abiti che scolpiscono, senza usare il corsetto, solo attraverso l'uso del drappeggio. È una collezione nata dal dialogo tra diversi atelier: la pelliccia (rigorosamente riutilizzata e proveniente da scarti e dal magazzino) è una piuma, il tulle fa da struttura ai mantelli e alle cappe, tracciate da arabeschi, che diventano, foglie, piume a loro volta, fiori di pelle, di fur, di tessuto. Sulle spalle degli uomini sono coperta, capanna, poncho.
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Maria Grazia Chiuri nella conferenza stampa che ha anticipato la sfilata a Roma ha anche voluto tributare il suo omaggio alla maison capitolina, dove ha iniziato la sua carriera di stilista che l’ha portata in seguito a lavorare anche per Valentino e al timone di Dior: “È in questa città che ho fatto il mio apprendistato, proprio dalle sorelle Fendi. Da loro ho imparato tutto, dal lavorare tutte le materie, pellicce, pelli, cachemire, seta, al riutilizzare gli scarti, ma soprattutto a sperimentare con grande libertà. Loro mi spronavano proprio in questo perché erano sempre proiettate nel futuro".
In occasione della sfilata è stata anche inaugurata la mostra che omaggia il genio di Karl Lagerfeld, "After - Un percorso di lavoro - Fendi/Karl Lagerfeld 1985", riproposta di quella ospitata dalla stessa Gnamc nel 1985. Quella esposizione celebrava i primi vent'anni della collaborazione tra Fendi e il Kaiser della moda, che durò dal 1965 durò fino alla morte del designer nel 2019. L'esposizione segnò anche la prima volta che un brand di pellicce entrava in un museo italiano, sollevando non poche polemiche. Aperta al pubblico fino al prossimo 25 ottobre, ripercorre in un percorso illustrato le tappe che si affrontano dall'idea tematica prima di una collezione, dai bozzetti, ai teli prova, fino alla realizzazione dei capi finiti.