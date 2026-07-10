Fendi, sfilata show a Roma: sensualità, erotismo e libertà

La collezione di Chiuri asseconda il corpo. Sono abiti che non costringono ma si muovono, scivolano, sono leggeri come quelli in chiffon a intarsi a righe nel bianco e nero. La forma kimono, "quella classica della maison Fendi", come ha sottolineato la stessa stilista, per giacche e soprabiti, diventa dichiarazione di un modo di vestire fluido, in materie come il velluto e il grain de pudre. Sono abiti che scolpiscono, senza usare il corsetto, solo attraverso l'uso del drappeggio. È una collezione nata dal dialogo tra diversi atelier: la pelliccia (rigorosamente riutilizzata e proveniente da scarti e dal magazzino) è una piuma, il tulle fa da struttura ai mantelli e alle cappe, tracciate da arabeschi, che diventano, foglie, piume a loro volta, fiori di pelle, di fur, di tessuto. Sulle spalle degli uomini sono coperta, capanna, poncho.