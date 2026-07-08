Chanel, un mondo fiabesco: fiori, frutti, piante e animali fantastici

Nella sua seconda collezione di alta moda per la maison, il designer abbraccia la narrazione e le storie delle donne che indossano Chanel. Favola e avventura quotidiana, sospesa tra finzione e funzionalità, la collezione Haute Couture autunno inverno 2026-2027 è un insieme di racconti che esplora la simbiosi tra il creare e l'indossare abiti. Il mondo interiore dei libri di fiabe si trasferisce così sulle stesse creazioni: un tralcio di pianta può arrampicarsi sul tacco di una scarpa, una piccola borsa minaudière può assumere le sembianze di un orso addormentato e una serie di bottoni trasformarsi da anatroccolo in cigno. Ma è nel mondo interiore dei capi che risiede la loro espressione più autentica: una fodera in seta dipinta per un piacere privato o, talvolta, un monologo interiore per chi indossa l'abito.