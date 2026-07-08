Chanel, un mondo fiabesco: fiori, frutti, piante e animali fantastici

Chanel Haute Couture FW 26-27, i best look della sfilata a Parigi
© Ufficio stampa | Chanel Haute Couture autunno inverno 2026 (copyright Chanel)
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Tre look dalla collezione Chanel Haute Couture autunno inverno 2026-2027 © Afp/IPA/IPA
Le favole nei ricordi d'infanzia e una location come un giardino incantato. Il direttore artistico di Chanel Matthieu Blazy prende spunto da un titolo trovato nella biblioteca personale di Gabrielle Chanel per portare in passerella una collezione Haute Couture fatta di abiti "capaci di raccontare storie - ha spiegato -, proprio come un libro".
Nella sua seconda collezione di alta moda per la maison, il designer abbraccia la narrazione e le storie delle donne che indossano Chanel. Favola e avventura quotidiana, sospesa tra finzione e funzionalità, la collezione Haute Couture autunno inverno 2026-2027 è un insieme di racconti che esplora la simbiosi tra il creare e l'indossare abiti. Il mondo interiore dei libri di fiabe si trasferisce così sulle stesse creazioni: un tralcio di pianta può arrampicarsi sul tacco di una scarpa, una piccola borsa minaudière può assumere le sembianze di un orso addormentato e una serie di bottoni trasformarsi da anatroccolo in cigno. Ma è nel mondo interiore dei capi che risiede la loro espressione più autentica: una fodera in seta dipinta per un piacere privato o, talvolta, un monologo interiore per chi indossa l'abito.
Una connessione totale tra abito, corpo e mente. Cuciti all'interno dei capi, infilati nelle tasche o appesi alle catenelle si accumulano biglietti, ciondoli e piccoli oggetti, come frammenti di quotidianità. Attraverso la modifica di scollature, orli, tessuti e accessori, si raggiunge un crescendo compositivo fatto di intrecci, ricami, sovrapposizioni e applicazioni. È un'elevazione degli oggetti comuni che affianca materiali nobili, portando la filosofia del "riuso creativo" ai vertici dell'alta moda. Che per Chanel "non è solo una favola - sottolinea lo stesso Matthieu Blazy -. È, nella sua essenza, pensata per le donne, per la loro realtà e per le loro avventure quotidiane".
© Ufficio stampa | Chanel Haute Couture autunno inverno 2026 (copyright Chanel)
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