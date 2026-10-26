La dimora della famiglia di uno dei più celebri marchi del lusso italiano è stata svuotata di tutti i suoi beni. Oggetti e arredi sono andati a riempire il banchetto del mercatino dell'usato Somalia, dando il via una vera e propria caccia al tesoro per collezionisti e appassionati. Sedie, tavoli, madie, borse, portafoto, agende e portachiavi dei Gucci sono pronti per essere arraffati dagli acquirenti, a prezzi ben più economici dei listini che accompagnano la merce nei lussuosi negozi del marchio.