a Roma

È caccia al tesoro per arredi e oggetti di Villa Gucci: i collezionisti li cercano... al mercatino dell'usato

Lo sgombero dei locali e la scomparsa dell'annuncio dal sito dell'agenzia immobiliare fanno pensare che la Villa, sul mercato dal 2023, sia stata venduta da poco 

26 Ott 2026 - 15:57
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Cornice a 67 euro, collare per cani a 45 e comodino in legno a 112 euro. Prezzi che, tutto sommato, sarebbero nella norma, se non si trattasse di oggetti che, fino a pochi mesi fa, facevano parte dell'arredo di Villa Gucci. Il contenuto della storica dimora di Aldo Gucci alla Camilluccia, a Roma, è finito in un mercatino dell'usato, dopo la (probabile) vendita della Villa.

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La dimora della famiglia di uno dei più celebri marchi del lusso italiano è stata svuotata di tutti i suoi beni. Oggetti e arredi sono andati a riempire il banchetto del mercatino dell'usato Somalia, dando il via una vera e propria caccia al tesoro per collezionisti e appassionati. Sedie, tavoli, madie, borse, portafoto, agende e portachiavi dei Gucci sono pronti per essere arraffati dagli acquirenti, a prezzi ben più economici dei listini che accompagnano la merce nei lussuosi negozi del marchio. 

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Gli indizi sulla vendita

 Non c'è ancora nessuna ufficialità sulla vendita della Villa, ma di recente l'annuncio è stato rimosso dal sito dell'agenzia immobiliare, poco dopo che il prezzo richiesto per l'immobile da circa 2mila metri quadrati (sul mercato dal 2023) è sceso da 15 a 11,5 milioni di euro. L'indizio più importante, però, sta proprio nell'avvio dello sgombero dei locali.

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La struttura risale al 1951, costruita per volere di Aldo Gucci dopo il suo trasferimento da Firenze nella Capitale. La tenuta - immersa in un parco di due ettari e mezzo - comprende una piscina, saloni di rappresentanza e un belvedere con vista sul centro. 

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