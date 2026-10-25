Nel 2025 la produzione mondiale di pasta ha superato i 17,3 milioni di tonnellate e l'Italia ha mantenuto il primo posto, con quasi 4,2 milioni di tonnellate prodotte. Alle sue spalle si collocano Turchia e Stati Uniti, entrambi intorno ai due milioni di tonnellate. Il nostro Paese guida anche la classifica dei consumi: ogni italiano mangia in media 23,1 chili di pasta all'anno, davanti a Tunisia e Ungheria. La pasta italiana viaggia, infatti, ben oltre i confini nazionali. Nel 2025 sono state esportate 2.456.940 tonnellate, per un valore di circa 3,97 miliardi di euro. La Germania è il principale mercato di destinazione, seguita da Stati Uniti, Francia e Regno Unito. E la crescita prosegue: nel primo semestre del 2026, secondo i dati diffusi da Unione Italiana Food, le esportazioni sono aumentate del 2,7% in volume rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.