La dieta intelligente contro il junk food: ecco come il cibo "povero" può tutelare la salute

La tendenza al junk food Una fotografia densa di ombre che, in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, riportiamo anche per dare conto di una tendenza che si sta facendo spazio tra le abitudini alimentari: quella all'acquisto del junk food, il cosiddetto cibo spazzatura. Alimenti ultraprocessati, caratterizzati da un elevato apporto calorico, ricchi di zuccheri semplici e grassi saturi, ma poveri o del tutto privi di nutrienti essenziali come vitamine, minerali, proteine nobili e fibre. Alimenti che tendenzialmente hanno un basso costo, sono accattivanti e sembrano saziarci, ma che, se consumati con regolarità, rischiano di avere effetti negativi sulla nostra salute, sul benessere e sulle abitudini alimentari, soprattutto dei più piccoli. Lo conferma anche Marco Missaglia, medico specialista in Scienze dell’Alimentazione e Endocrinologia Sperimentale.