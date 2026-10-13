Addio al pranzo tradizionale, gli italiani scelgono i piccoli pasti: ecco come cambia la tavola

la frammentazione del pasto non comporta rinunciare alla convivialità, ma distribuirla in momenti e occasioni differenti. Dal pranzo veloce all’aperitivo, dall’apericena alla cena informale, cresce lo spazio per formule nuove, costruite intorno a una portata, piccoli piatti e assaggi da condividere. Una modalità che permette anche di riscoprire, in una veste contemporanea, molti elementi della tradizione gastronomica italiana: pizza e pasta, panini e toast, insalate e bowl mediterranee, street food e taglieri con assaggi di salumi, bruschette e formaggi, accanto alle contaminazioni delle cucine internazionali. È proprio in questa varietà di occasioni che la birra trova una collocazione naturale: la pluralità di stili, gradazioni e profili aromatici consente di accompagnare preparazioni e quantità differenti, all’interno di un approccio al consumo improntato alla moderazione e alla consapevolezza. “La birra è una delle bevande fermentate più antiche e diffuse al mondo e rappresenta, in molte culture, un elemento della convivialità e della condivisione”, osserva il Prof. Michelangelo Giampietro, specialista in Scienza dell’Alimentazione e in Medicina dello Sport. “Inserita all’interno di uno stile nutrizionale equilibrato e accompagnata al cibo, la birra trova naturalmente spazio in tutte le molteplici occasioni di convivialità che le nuove abitudini alimentari degli italiani hanno contribuito a creare, sempre nel segno della moderazione e della consapevolezza.”