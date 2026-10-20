Non solo pasta e pizza: la cucina italiana debutta nel mondo con il marchio Unesco

Questo riconoscimento non è un semplice premio alla qualità dei nostri piatti, ma rappresenta la consacrazione definitiva della cultura gastronomica italiana come tesoro inestimabile dell'intera umanità. Il prestigioso marchio impresso dall'Unesco trasforma radicalmente il significato di questa edizione che ha già avuto modo di presentarsi al mondo con una serie di eventi organizzati all'interno di alcune delle ambasciate tricolori nel mondo. Il focus internazionale si sposta dalle sole ricette storiche a un concetto molto più profondo e radicato: il valore sociale, antropologico e identitario del nostro modo di stare a tavola. Il marchio Unesco, infatti, non premia solo il piatto in sé, ma riconosce il valore sociale di una tradizione millenaria, il rito della convivialità, la biodiversità dei territori e la trasmissione intergenerazionale di saperi pratici e artigianali.