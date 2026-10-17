Tortellini, l'ultimo tassello della tradizione: depositata la ricetta del brodo perfetto

A esprimere soddisfazione è Alberto Salvadori, attuale gran prevosto della "Dotta confraternita del tortellino", presente in Camera di commercio a Bologna per l'atto formale. "Chiudiamo qui il cerchio che avevamo iniziato nel 1974 con il deposito della ricetta del ripieno, poi a seguire nel 2008 con il deposito della pasta e delle misure relative, mancava il terzo alimento fondamentale, perché affinché un tortellino sia perfetto ha bisogno di un brodo perfetto - le parole di Salvadori - È il giaciglio dove i tortellini si coricano".